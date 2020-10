"Rafaela es hermosa para vivir, no la cambio por nada" Locales 19 de octubre de 2020 Redacción Por Así declaró el intendente Castellano en una entrevista con el portal "Noticias d Argentina" que fue publicada la pasada semana.

FOTO NOTICIAS D ARGENTINA LUIS CASTELLANO. En su despacho del 5to piso del edificio municipal.

El intendente, Luis Castellano, se declaró enamorado de Rafaela en una entrevista que concedió al portal "Noticias d Argentina" para hablar sobre su gestión al frente del Municipio y en particular sobre le impacto de la pandemia a partir de marzo pasado. Lo que sigue son los principales momentos de este reportaje.

Luis Castellano fue electo en 2019 por tercera vez como Intendente de Rafaela, pero su militancia social empezó desde muy temprana edad junto a la Iglesia en los barrios carenciados. Una vez recibido de arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba, se especializó en vivienda social y a principios de los noventa se unió al gobierno rafaelino del entonces jefe comunal y hoy gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Su trabajo ayudó a erradicar gran cantidad de barrios de emergencia en el conurbano de la ciudad: "En ese momento había más de 600 familias en villas, hoy quedan apenas unas 70", graficó Castellano en diálogo con Noticias d.

Su tarea en el desarrollo de viviendas por auto-construcción siguió junto al sucesor de Perotti, Ricardo Peirone, como Secretario de Desarrollo Social; en 2001 fue concejal y luego en 2011 asumió por primera vez la jefatura municipal. A diez meses de iniciar su nuevo mandato, reflexionó: "La sociedad me dio el espaldarazo para que siga y me siento orgulloso de que me hayan honrado con ser tres veces consecutivas intendente. Rafaela es hermosa para vivir. Soy un enamorado de mi ciudad y no la cambio por nada". En la misma línea, agradeció también a su esposa Roxana y a sus tres hijos: «Sin mi familia apoyando en esta tarea sería muy difícil seguir adelante».

"Soy el sucesor de Perotti, mantuvimos la línea y muchas políticas de Estado que se siguieron potenciando, lógicamente con perfil propio. Le hemos dado un impulso muy fuerte a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Hemos priorizado mucho el tema del diseño de los espacios públicos, le dimos una impronta al desarrollo urbano y hemos trabajado mucho en el desarrollo de espacios públicos y nuevos barrios", explicó.



LA PANDEMIA

Santa Fe transcurre un momento delicado de la pandemia, al igual que otras provincias del Interior del país, con picos de contagios y altos porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva. En Rafaela hubo alrededor de 20 contagios cuando el coronavirus arribó al país a fines de marzo, que pudieron ser controlados, y luego pasaron cuatro meses sin nuevos casos activos: "El 17 de agosto tuvimos el primer contagio nuevamente y a partir de ahí empezamos a trepar. Hoy estamos con un promedio de entre 70 y 90 diarios, tomando medidas y con mucha concientización social para bajar esa curva".

Castellano aseguró que acataron todas las medidas que dictó el decreto del Gobierno Nacional respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio desde el primer día, aún cuando estaban sobre todo apuntadas a la zona del AMBA: "Nosotros no teníamos cantidad de casos y empezamos una cuarentena muy temprana en el Interior. Hoy no podemos volver al sistema de fases porque la actividad económica y la vida no lo resisten. La gente necesita trabajar y la economía necesita moverse, por lo tanto tomamos medidas de mucho control nocturno y restringimos los horarios de los comercios barriales. Recién vamos a ver el efecto de esas medidas esta semana y vamos a agregar algunas más".

En relación a la actividad económica, Rafaela forma parte del pujante sector de producción industrial agroalimentario y lácteo, que han sido esenciales desde el primer día de la cuarentena, por lo que nunca han cortado su trabajo. "Diría que esas empresas se han fortalecido porque la gente ha mantenido ese consumo. Por otro lado, tenemos actividades que están muy golpeadas como el turismo, la enseñanza privada o los organizadores de fiestas. Pero tenemos el resto de la actividad abierta con control y protocolo", aseguró el Intendente.



OBRAS Y GESTIÓN

En referencia a los primeros dos períodos al frente del municipio, Castellano agregó que desde la Municipalidad apostaron fuerte al mejoramiento del transporte público, las ciclovías y trabajaron "muchísimo en el tema social a nivel de vínculo con los sectores más vulnerables", además de ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al actual tercer mandato, Castellano dijo tener una expectativa muy grande al estar en la gestión, a nivel provincial y nacional, junto a Perotti y al presidente Alberto Fernández. Y enumeró algunos de los proyectos importantes para el crecimiento de la región: "Obras como el paso de autopista de la Ruta 34 y la variante Rafaela, el gasoducto regional y el acueducto levantan el desarrollo de la ciudad y la región".

Además destacó la obra del nuevo hospital regional "que ya tiene una ejecución de prácticamente el 50% y la estructura terminada" mientras el Gobernador tiene preparada una licitación de alrededor de 300 millones de pesos para darle continuidad.

En materia de deportes, el autódromo de Rafaela es un símbolo nacional y una de las principales sedes del Turismo Carretera. Hace aproximadamente un mes, la Asociación de Corredores de Turismo Carretera había informado que volverían a las pistas, pero eso generó controversia entre la dirigencia del autódromo y en la población: "La ACTC se apuró un poco en publicar una decisión que no había sido todavía bien debatida en la ciudad y estábamos justo en un proceso de crecimiento de casos".