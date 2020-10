Atlético enfrentó a Patronato: empate de los titulares y caída de los suplentes Deportes 11 de octubre de 2020 Redacción Por La "Crema" lo ganaba con gol de Juan Cruz Esquivel pero el local llegó al empate por intermedio de Agustín Guiffrey. El remanente cayó 2-1 y el gol de los rafaelinos lo anotó Guillermo Funes. Se jugaron dos partidos de 50 minutos. El próximo sábado volverán a cruzarse, pero ahora en Rafaela.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA PATRONATO DISPUTA. / Enzo Copetti, que fue de la partida, lucha por el balón. FOTO PRENSA PATRONATO NO PUDO. / En el segundo partido, donde jugaron los suplentes, Atlético cayó con Patronato.

Atlético de Rafaela empató 1 a 1 ante Patronato, en su segundo encuentro de pretemporada, con vistas al torneo de la Primera Nacional. El gol de la “Crema” fue anotado por Juan Cruz Esquivel, a los 7 minutos del primer tiempo.

Luego, los suplentes perdieron 2 a 1. Guillermo Funes anotó para el conjunto rafaelino.

En ambos cotejos se jugaron 50 minutos, en el estadio Prebístero Grella de la ciudad entrerriana.

Los dirigidos por Walter Otta continúa sumando rodaje y en la mañana de ayer el que pudo estar presente fue Claudio Bieler. El ‘Taca’, que no había podido jugar siete días atrás ante Ñuls (fue 1-1), volvió a jugar –aunque no fue de manera oficial- en Atlético tras su regreso a Alberdi.

Atlético sorprendió de entrada al ‘Patrón’, con el gol de Esquivel. La respuesta del local no tardó en llegar ya que al minuto tuvo un remate de Geminiani, que el arquero Tagliamonte despejó al córner. Luego un cabezazo de Rivero que se fue desviado. Así terminó el PT (jugaron dos tiempos de 25m).

En el complemento, a los 10 minutos, un tiro libre de Mauro González que se muy cerca del palo izquierdo del arquero rafaelino.

Los de Otta se hicieron del control del balón pero tras aquella primera arremetida, con eficacia en los pies de Esquivel, le faltó profundidad y la mayoría de las situaciones fueron para el conjunto de la Liga Profesional. A tal punto que a los 17 minutos encontró el empate por intermedio de Agustín Guiffrey, tras una presión alta de Rivero, centro de Dettler y la definición del delantero.

Dicho amistoso fue el primero para Patronato y el segundo para Atlético. El próximo sábado, en el estadio Monumental, se volverán a ver las caras.



DERROTA DEL REMANENTE

En el segundo partido Atlético de Rafaela cayó 2-1 ante Patronato. El conjunto local lo comenzó ganando por intermedio de José Barreto, a los 5 minutos, de penal, y lo empató Guillermo Funes a los 17 del complemento. A poco del final, Santiago Briñone le dio el triunfo al elenco local.

El once inicial que presentó Otta tuvo a: Cristian Geist; Marcos Eñiguez, Gerardo Alegre, Lucas Samaniego y Nahuel Speck; Thiago Nuss, Lautaro Navas, Franco Baudracco y Alex Luna (25m Alexis Arias); Maximiliano Bustamante (25m Federico Ortíz) y Guillermo Funes.



La síntesis y datos del partido principal:

Patronato de Paraná: Federico Costa; Cristian Chimino, Leandro Marín, Dylan Gissi y Lautaro Geminiani; Dardo Milor, Damián Lemos, Mauro González; Faustino Dettler, Germán Rivero y Agustín Guiffrey. DT: Gustavo Alvarez.



Atlético de Rafaela: Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stéfano Brundo y Ramírez; Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Copetti; Juan Cruz Esquivel y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



Goles: 7m Juan Cruz Ezquivel (AR) y 43m Agustín Guiffrey (P).

Nota: se jugaron 50 minutos.