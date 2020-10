Restricciones en la circulación en dieciocho provincias de Argentina Nacionales 10 de octubre de 2020 Redacción Por SE ANUNCIO UN NUEVO AISLAMIENTO POR 14 DIAS CON EL FOCO PUESTO EN EL INTERIOR

FOTO NA EN CASA ROSADA. Omar Gutiérrez, Omar Perotti, Alberto Fernández y Gerardo Morales.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció ayer que dispondrá a partir del lunes y por 14 días medidas de restricción de la circulación en distritos de 18 provincias para intentar "minimizar" el contagio de Covid-19, que escala con fuerza fuera del AMBA, y además se destinarán 10.000 millones de pesos para el Plan Detectar.

"Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que produzcan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas", sostuvo el mandatario nacional, al dar su mensaje en la Casa Rosada, junto a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe).

La nueva fase del aislamiento se extenderá hasta el 25 de octubre y en lo referido a las nuevas restricciones en distritos de 18 provincias, se aclaró que no estarán incluidas Corrientes, Misiones, Entre Ríos, La Pampa, Formosa y Catamarca.

Se espera que en las próximas horas se detalle cuáles son las ciudades que quedarán bajo estas nuevas disposiciones por dos semanas.

"Lo que hicimos con el AMBA ahora tenemos que hacerlo con cada provincia. Estoy convencido de que ahora se debe hacer lo mismo con las provincias afectadas. Son provincias a las que amo, por eso, en una larga charla (ayer) les propuse (a los gobernadores) seguir este mecanismo y estuvieron de acuerdo", afirmó Fernández.

El Presidente alertó sobre el crecimiento de casos de coronavirus y ocupación de camas en el interior del país, mientras destacó un "amesetamiento" en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"El 65% casi de los contagios devienen de las provincias y solo el 35% del AMBA. Si uno se retrotrae a la primera semana que estamos tomando acá, la del 23 de mayo, sólo el 7,5% de los contagios provenían del interior del país", advirtió.

En su mensaje en la Casa Rosada, el mandatario dijo que "pareciera ser que el problema ya no es el AMBA, donde parece empezar a controlarse, aunque no está resuelto, y es evidente que el problema trascendió y se metió en toda la Argentina".

"Vamos a arremangarnos y a trabajar junto con los gobernadores", sostuvo Fernández, y agregó: "Creíamos que el problema iba a quedar circunscripto al AMBA y descubrimos ya que esto no es así. Y esto no es la culpa de nadie, es del virus".

Por otro lado, remarcó que "en octubre" la Argentina podría "contar con el suero equino, que puede ayudar a la situación" de prevención de muertes por coronavirus.

En otro pasaje, Fernández cuestionó a los dirigentes que con sus acciones intentar hacer "creer" a los ciudadanos que "no es necesario tener" los cuidados que requiere el Covid-19, y expresó: "Necesitamos de gobernantes que confluyan en una acción conjunta y de ciudadanos que continúen con los cuidados".

Sobre el final, Fernández se apartó un instante de la cuestión sanitaria y se refirió a la crisis económica que derivó de la pandemia, al afirmar que "los datos de pobreza" del segundo trimestre del año los dejaron en el Gobierno "entristecidos", aunque señaló que "el tercer trimestre va a tener otro resultado".

"No queremos postergar la economía, hay que seguir trabajando, cuidando los protocolos de cada actividad", dijo, mientras que destacó también que "aumentó de la recaudación de un 5 por ciento por primera vez en el año".



HABLO PEROTTI

Previo al anuncio, el gobernador de Santa Fe afirmó que en la provincia van a "tener números altos" de contagios, ya que la cantidad de testeos que están realizando es "grosero".

En declaraciones a los medios acreditados, entre ellos NA, el gobernador Omar Perotti indicó que "se extendieron" los días de duplicación de contagios, y precisó que desde el Ejecutivo provincial esperan que "los casos no superen los 2.500 diarios".

Además, detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva en Rosario está en el "90 por ciento" mientras que "el promedio en la provincia es del 80%".

"Hay que convivir con el virus. El 'quédate en casa' nos dio los tiempos para crecer en camas que no teníamos. Nadie vuelve a fase uno, lo que habrá son modalidades de convivencia", describió.

En esa línea, explicó que "desde el próximo martes volverán las clases presenciales" de los últimos años del nivel primario y secundario en escuelas rurales, pero aclaró que "el docente tiene que ser del lugar".