La Nación licita la construcción del campus de UNRaf por $315 millones Locales 06 de octubre de 2020 Redacción Por La apertura de sobres será el 4 de diciembre al mediodía en la actual sede de la universidad en bulevar Roca 989. La obra comprende la construcción de aulas y laboratorios. El plazo de ejecución es de 420 días.

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA MIRABELLA DE VISITA. El senador Roberto Mirabella y el rector de la UNRaf, Rubén Ascúa durante una recorrida por el campus en julio pasado. FOTO J.BARRERA CAMPUS. Por ahora está en ejecución del primer edificio en el amplio predio ubicado sobre Ruta 34.

El Gobierno nacional llamó a licitación pública internacional para construir la segunda etapa del campus de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), que contempla el edificio E21, aulas y laboratorios, con un presupuesto oficial de 315.882.405 pesos. La apertura de los sobres se realizará el 4 de diciembre a las 12:00 hs. en la sede actual de la universidad, bulevar Roca y Artigas, en tanto que el plazo de ejecución de la obra comprende 420 días por lo que si se cumplen los plazos previstos podría inaugurarse para el comienzo del ciclo lectivo del 2022.

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsa el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que aportará los fondos para la obra según se publicó ayer en el Boletín Oficial.

A mediados de julio pasado, el presidente Alberto Fernández presentó el Programa de Infraestructura Universitaria que cuenta con un presupuesto superior a los $ 9.600 millones. La UNRaf encabeza la lista de universidades beneficiadas con una asignación de 315 millones en tanto que la Universidad Nacional de Rosario ocupa en segundo lugar con una partida de 295 millones y la Universidad Nacional del Litoral con sede en Santa Fe y presencia en Rafaela se sitúa en el cuarto lugar con una transferencia de 267 millones, tal como había anticipado LA OPINION.

El segundo edificio de la UNRaf tendrá unos 4000 m2 de superficie total en el predio ubicado sobre la margen oeste de la Ruta 34, a la altura del barrio Brigadier López. En julio, en el marco del anuncio del Programa de Infraestructura Universitaria 2019-2023 se le otorgó un monto de financiamiento asignado a la UNRaf es de 315.882.405 pesos: Esta Licitación forma parte de esa iniciativa del gobierno nacional y que se sumará a las obras en el Primer Edificio del Campus de la UNRaf comenzaron en septiembre de 2019 y cuya etapa de hormigón ya se encuentra terminada.

La confirmación del llamado a licitación generó un enorme entusiasmo en las autoridades de la UNRaf pero las repercusiones trascendieron el ambiente educativo. El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella fue uno de los que celebró la noticia al sostener que "es otro paso adelante en este sueño que comenzó hace 10 años atrás cuando este proyecto político liderado por Omar Perotti propuso una Universidad Nacional para Rafaela y que hoy ya tiene 8 licenciaturas, 1 ingeniería, 2 tecnicaturas, especializaciones, laboratorios de innovación e investigación".

En ese sentido, Mirabella explicó que "esta licitación, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria que fue anunciado por el Presidente de la Nación en julio, es el resultado del trabajo coordinado que viene llevando el Gobierno Provincial, en conjunto con la Nación, los municipios y nosotros desde el Senado, para poner de pie a la Provincia".

A finales del mes de julio pasado, el senador nacional recorrió junto al Rector Rubén Ascúa las obras del Nuevo Campus. Mirabella subrayó que tiene un "fuerte compromiso con la UNRaf de la que me siento parte, y con todas las universidades nacionales que están en la Provincia" ya que "tienen un papel fundamental en el modelo de desarrollo que estamos planteando para que toda la Provincia de Santa Fe crezca nuevamente".

Finalmente, el legislador expresó que ratifica “lo que planteé a la comunidad universitaria el día de la recorrida, y que he expresado en cada encuentro que vengo llevando adelante en el marco de esta crisis sanitaria: Desde mi rol como senador nacional, seguiré gestionando todo lo que sea necesario para nuestra Universidad Nacional de Rafaela y el resto de las universidades de nuestra provincia y también para lo que necesite Santa Fe para comenzar a recuperarse y volver a creer y generar empleo".



OBRA DEL INGRESO

Hace dos semanas, la UNRaf concretó la apertura de sobres de la licitación convocada para la construcción del Frente Ingreso a Campus, que cuenta con un presupuesto de casi 18 millones de pesos y un plazo de ejecución de dos meses. De todos modos, los cuatro oferentes que presentaron sus propuestas estuvieron pro encima del presupuesto oficial estipulado por la Universidad: RC IN SRL ofreció ejecutar el proyecto a cambio de $ 27,6 millones, Menara Construcciones por 22,7 millones, Dyscon S.A. por 23,99 millones y finalmente Juan Pablo Martinazzo por 18,5 millones, quizás la que corra con ventaja en la evaluación si es que solo se tiene en cuenta los números. Claro que también se analizan las cuestiones técnicas a la hora de resolver la licitación.