La curva, en ascenso: 82 nuevos contagios

La curva de contagios de coronavirus en Rafaela es un subibaja. Tras el nuevo récord diario de 95 casos registrados el miércoles, el jueves el número de contagios bajó a 32, y este viernes la cifra de nuevos contagios volvió a elevarse a 82, de acuerdo a lo suministrado por las autoridades sanitarias locales en el reporte epidemiológico de este 2 de octubre en donde formaron parte la doctora Sandra Cappello, a cargo de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, y Diego Lanzotti, director a cargo del Hospital "Jaime Ferré".

Cappello inició la conferencia de prensa virtual comunicando que "en en este día viernes queremos informar 82 casos nuevos de Covid-19 para Rafaela. Al día de la fecha se encuentran activos 424 casos, se otorgaron 18 altas durante la jornada, ya son 563 las personas recuperadas y las personas aisladas son 1.311. Desde el comienzo de la pandemia llevamos un total de 886 casos y 9 fallecidos. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital, en sala general hay 28 pacientes internados, de los cuáles 18 son Covid positivo y 10 sospechosos, donde hay un 63% de las camas generales ocupadas. En la unidad de terapia intensiva, se encuentran 10 pacientes internados, 9 pacientes Covid positivo en asistencia respiratoria mecánica y 3 sin AMR, con una ocupación de camas del 86%".



SITUACION PREOCUPANTE

A continuación, y precisamente sobre la ocupación de camas y la situación actual del Hospital, Lanzotti precisó que

"me corresponde informar que el Hospital, después de la reestructuración que ha llevado, ha logrado que contenga hoy 70 camas con capacidad de oxigenoterapia, monitoreo, asistencia médica y enfermería. Esto es camas de terapia intensiva y sala de cuidados intermedios. En esta situación se está trabajando con el máximo esfuerzo del personal, y lo que es fundamental destacar, es que la cantidad de camas varían también por las bajas que se producen por enfermedad en el personal de salud. O sea que dependemos de la cantidad de médicos, de enfermeros y del personal. Por eso es muy importante contribuir al cuidado del personal de salud y extremar las medidas de protección de los trabajadores. El porcentaje de ocupación que hace 15 días era cercano al 50% hablando del porcentaje global, hoy se acerca al 68% y que empieza a encender alarmas respecto a la internación, ya que pasar del 65% al 100% es cuestión de poco tiempo en esta situación epidemiológica".

Posteriormente, el director del mencionado nosocomio precisó que "quería comentar también que el Hospital recibió una donación de ibuprofeno para inhalar. Esta droga se encuentra en fase experimental para este uso y todavía no ha sido demostrada su utilidad en el tratamiento del Covid-19. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha aprobado su uso como tratamiento compasivo. Los equipos médicos del Hospital comenzarán la selección de pacientes internados mayores de edad con neumonía y que reúnan los criterios para la utilización, poniendo una herramienta más a disposición en el difícil tratamiento que representa esta enfermedad".

Por último, en relación a la marcha del convenio con los prestadores privados, Lanzotti comentó que "se encuentra en pleno funcionamiento. Hasta el momento, el Hospital ha atendido, en el área Covid, el 70% de personas con cobertura de salud y 30% sin cobertura de salud. A partir del viernes pasado, se han coordinado las derivaciones, generando 57 derivaciones al sector privado de las cuáles 47 son pacientes sin cobertura social. La mayor cantidad se generó en las áreas de maternidad y traumatología refiriéndonos a los pacientes no Covid".