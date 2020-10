Triunfos de Podoroska, Schwartzman y Coria Deportes 01 de octubre de 2020 Redacción Por TENIS, ROLAND GARROS

Ver galería 1 / 2 - FOTO AAT GRAN TRIUNFO./ Federico Coria le ganó al local Paire, 23 del mundo. SIGUE SORPRENDIENDO./ Nadia Podoroska se impuso a la 27 WTA.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El porteño Diego Schwartzman (14º) y los rosarinos Nadia Podoroska (131°) y Federico Coria (99°) avanzaron ayer a la tercera ronda de Roland Garros, mientras que el cordobés Juan Ignacio Lóndero (69°) quedó eliminado al caer ante el italiano Marco Cecchinato (110°).

Podoroska se impuso frente a la kazaja Yulia Putintseva (27°) con parciales de 6-3, 1-6 y 6-2, en la cancha número 11 del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne para ratificar que pasa el mejor momento de su carrera. Para la jugadora de 23 años es la primera vez en un cuadro principal de un Grand Slam, al que accedió además desde la clasificación, por lo que es su quinta victoria en fila en el polvo de ladrillo parisino. Su próxima rival será la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161), quien sorprendió a la bielorrusa Victoria Azarenka (14), reciente finalista del US Open, y le ganó por 6-2 y 6-2 en poco más de una hora y media.

La actuación de Podoroska ubica a una argentina en la tercera ronda del Grand Slam francés después de seis años, desde que lo consiguiera en 2014 la santafesina de Sunchales Paula Ormaechea.

Más tarde, en el segundo turno de la cancha "Simonne Mathieu", el porteño Diego Schwartzman -número 14 del ranking y mejor raqueta argentina- derrotó al italiano Lorenzo Giustino por 6-1, 7-5 y 6-0 y también se clasificó para la tercera ronda de Roland Garros. Schwartzman logró el objetivo de quedarse con el triunfo tras dos horas y cuatro minutos de juego y su próximo adversario será el eslovaco Norbet Gombos (106º), que venció al austriaco Jurij Rodionov (170º y entrenado por el rafaelino Javier Frana) por 6-2, 2-6, 7-6 y 6-4.

Coria, por su parte, le ganó al exigente francés Benoit Paire (23°) con parciales de 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1 y se metió en la siguiente fase en su mejor actuación en un torneo grande de la ATP. El hermano menor de Guillermo (finalista en Roland Garros 2004) ahora chocará contra el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner (75) y el francés Benjamin Bonzi (227).

Por último, este lunes Juan Ignacio Lóndero se despidió del certamen al caer en su duelo con Cecchinato por 6-3, 6-2, 5-7 y 6-2. El cordobés venía de ser el verdugo del azuleño Federico Delbonis (81°) en primera ronda, en un partido maratónico que se definió en cinco sets. El otro argentino que pasó a segunda ronda, el bahiense Guido Pella (37°), enfrentará este jueves al español Pablo Carreño Busta (18).



SATISFACCION DE NADIA

"Estoy contenta del apoyo que recibo desde la Argentina. Es bueno que el tenis argentino femenino tenga visibilidad y que todas podamos conseguir más apoyo para seguir compitiendo", declaró Podoroska en la rueda de prensa posterior a su victoria, que ubicó a una argentina en la tercera ronda del Grand Slam francés después de seis años.

Podoroska comentó que "siempre me enfoco en mí misma. Me siento una jugadora muy completa que puede hacer muchas cosas en la cancha".

Además, la tenista confió que está trabajando en la mentalidad con Pedro Merani: "Él es un entrenador mental, lo conocí a través de mis entrenadores Juampi Guzmán y Emi Redondi. Es un aspecto que yo no había trabajado antes; no es psicología sino entrenamiento mental para la competencia".



SE RETIRO SERENA

Bien temprano en la jornada del miércoles de Roland Garros se retiró Serena Williams (6ª preclasificada), antes de jugar su partido ante la búlgara Tsevetana Pironkova. La norteamericana había superado el lunes en la primera rueda a Kristie Ahn por 7-6 (7-2) y 6-0, pero una dolencia en el tendón de Aquiles que venía acarreando desde el US Open la marginó de la cita parisina.

Para Serena, era la oportunidad de crecer aún más en su búsqueda por ser la más ganadora de certámenes de Grand Slam y se mantiene a uno de la australiana Margaret Court, que ostenta 24 títulos grandes.



DOBLES

En el dobles, Pella y Leo Mayer debutaron con una victoria en la primera ronda frente al moldavo Radu Albot y el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 1-6 y 6-3. En tanto, el mejor doblista argentino, el marplatense Horacio Zeballos, y su compañero, el catalán Marc Granollers, también se presentaron con una victoria sobre los estadounidenses Steve Johnson y Sam Querrey por 3-6, 6-3 y 7-6 (4).