“Las nuevas medidas de convivencia ciudadana que tomamos apuntan a que la gente haga lo primordial, vaya a trabajar y vuelva a su domicilio. Los profesionales que estudian la curva de contagio me indican una perspectiva muy negativa si no frenamos esto. Si continuamos a este ritmo, en 14 días no tendremos más camas en el Hospital”. Así se refirió el intendente Luis Castellano sobre la cada vez más alarmante situación epidemiológica de Rafaela durante su participación en una nueva reunión del Comando Unificado, en la que mostró su intranquilidad ante la suba acelerada de contagios de coronavirus ya que en la actualidad hay más de 350 casos activos.

En el encuentro se determinó continuar con mayor presencia en la calle, caminando, solicitando permisos nocturnos, atendiendo denuncias, desbaratando fiestas prohibidas y concientizando a los ciudadanos sobre la situación actual que está atravesando la ciudad.

Los controles se intensificarán en pos de evitar el desborde del sistema sanitario, maximizando los esfuerzos en las calles, endureciendo la vigilancia en la circulación vehicular y controlando el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Del encuentro participaron además el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Claudio Romano; la jefa de Gabinete del Municipio, Amalia Galantti; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro y el jefe de la Subdelegación de la Policía Federal de Rafaela, Eduardo Quiroz, entre otros.



NUEVAS MEDIDAS

Desde el lunes 28 de septiembre, comenzaron a regir en nuestra ciudad las nuevas disposiciones del Decreto N° 50.958, que tienen como objetivo disminuir la circulación de personas. Por eso, desde el Municipio se modificó el horario de atención de supermercados y comercios de cercanía; la atención de bares y restaurantes; la circulación de delivery y de las personas después de las 22.

En este marco, se incrementaron los controles durante la nocturnidad. Los mismos se desarrollan desde la hora 22 hasta las 6, en diferentes sectores de la ciudad.

Cabe recordar que los supermercados atienden al público de 8 a 19 y solo podrá acceder a realizar las compras una persona del grupo familiar. La disposición tiene como finalidad articular la fluida provisión de artículos de primera necesidad a la población y la protección de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria. Por ello, se mantiene la posibilidad de continuar con el servicio de delivery de mercadería incluso luego del horario de cierre.

En cuanto al cierre de bares y restaurantes, es a la medianoche. Continuarán trabajando con reservas al 50 por ciento de su capacidad en su interior, y podrán ampliar sus mesas en veredas y espacios abiertos, respetando la distancia mínima de dos metros entre ellas. Quienes no cumplan con el protocolo sanitario tendrán una multa económica que comienza en los 80 mil pesos. Además, serán pasibles de la clausura preventiva del lugar.

En la modalidad de delivery, el servicio está autorizado a desarrollarse hasta la hora 24, y contempla una multa de 30 mil pesos para quienes no cumplan con la medida. En el caso de los comercios de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drug stores y negocios afines, pueden atender al público hasta las 22.

La circulación de personas de 22 a 6 sin justificación, no es recomendable por lo que Protección Vial y Comunitaria y la GUR realizan controles durante la nocturnidad en conjunto con la Policía. El uso del barbijo es obligatorio y contempla una multa desde los 4 mil pesos para aquellos ciudadanos que no respeten lo estipulado.

Además, el espacio público continúa con la misma modalidad. Se permite la circulación, caminata y la actividad física.

Quedan totalmente prohibidas las reuniones sociales. Las multas van desde 56 mil pesos para las fiestas o reuniones prohibidas. La sanción será para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Además, por la vía judicial actuará el Ministerio Publico de la Acusación (MPA).