Otra jornada récord con 45 contagios

La curva de contagios de coronavirus continúa siendo ascendente en Rafaela y lejos se está de que empiece a decrecer, ya que este lunes se registró un nuevo récord diario de contagios al anunciarse 45 nuevos de Covid-19, 3 más que el pasado viernes 25 cuando se anunciaron 42, la antigua cifra máxima de infecciones para una jornada. Una muestra más de que el virus está circulando libremente por la ciudad y que en cuestión de horas se podría decretar, por parte del Ministerio de Salud de la Nación, la transmisión comunitaria de la enfermedad, que por ahora se continúa esparciendo por conglomerado.

Durante el reporte epidemiológico local de este 28 de septiembre, estuvo presente la doctora Marisa Rubin, a cargo del área de hemoterapia del Hospital, donde habló sobre la donación de plasma, además de Martín Racca, Subsecretario de Salud del municipio, quién comenzó la conferencia virtual detallando la situación actual de la pandemia en la ciudad. "Este lunes tenemos que reportar 45 nuevos casos de Covid en Rafaela, lo que suma un total desde el mes de marzo de 590 de los cuáles se encuentran activos 233. Además, a la fecha hay 348 recuperados y 714 personas aisladas. También tenemos que informar el fallecimiento de 2 personas del sexo femenino de 64 y 82 años que se produjeron el día domingo, lo que suma un total de 9 muertes con coronavirus desde que esta enfermedad llegó a la ciudad. En cuanto a la situación del Hospital, tenemos 24 pacientes internados en sala general y 8 sospechosos, y en unidad de terapia intensiva hay 9 pacientes y 7 en asistencia respiratoria mecánica".

Posteriormente, Rubín explicó cómo es la metodología de la donación de plasma para los enfermos de Covid, al mencionar que "nosotros estamos formando parte del programa provincial del CUDAIO (Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos) para donación de plasma de pacientes recuperados de Covid. Este tratamiento es experimental y forma parte de un programa científico que tiene sus lineamientos. Hay criterios de inclusión, criterios de exclusión de los pacientes que pueden recibir el plasma y el procedimiento, cuando un paciente requiere el plasma, el médico tratante hace la solicitud junto con una firma de todos los consentimientos por parte del paciente o de la familia para participar de este programa de investigación. A partir de ahí, elevo el pedido al CUDAIO. Ahí está concentrado toda la operación en el Centro Regional de Hemoterapia situado en la ciudad de Rosario y desde allí, de acuerdo a la disponibilidad y a los grupos sanguíneos de cada paciente y demás, envían el plasma a los distintos efectores que están participando del programa. O sea que aquí en Rafaela, yo no puedo decidir quién va a recibir o no el plasma y cuándo va a llegar y demás. Eso depende del centro regional del CUDAIO, como cualquier donación de órganos o de otros tejidos. El procedimiento que se hace aquí, para lo que necesitamos como toda donación, son los donantes, entonces convocamos a todos los pacientes que hayan tenido coronavirus a ser donantes de plasma para poder ayudar y salvar vidas. Aquí en Rafaela, por una cuestión de logística y de personal, y aparte porque en el Hospital hay pacientes Covid y los donantes ya son recuperados y demás, los citamos en Clínica de la Ciudad, donde funciona el otro banco de sangre donde también estoy a cargo, al igual que los técnicos, que es el mismo personal del Hospital. Esto se da los martes y jueves por la mañana de 7:30 a 9, pero a veces se puede extender un poco más el horario. Utilizamos esos días por una cuestión operativa y logística de traslado, donde tratamos de que se sumen varios donantes como para ocupar una ambulancia y poder realizar el traslado. Si algún paciente quiere donar y no está dentro de esos días, por supuesto que también estamos dispuestos a atenderlos porque se trata de una necesidad urgente. Los requisitos, para poder donar sangre, son exactamente iguales que cualquier donante de sangre, de 18 a 65 años, que sean pacientes sanos, que no se hayan operado el último año, que no tengan otras enfermedades, que no sean diabéticos insulinos dependientes, que no se hayan hecho endoscopias en el último años o que tengan conductas sexuales habituales y no de riesgo. O sea, nosotros hacemos la selección del donante como para cualquier donación. Ese es el primer paso cuando concurren al banco de sangre".

Otro dato importante que agregó fue que "los pacientes Covid que hayan recibido plasma como tratamiento por ahora no pueden ser donantes, porque cualquier persona que haya recibido una transfusión debe esperar un año para poder donar sangre. Por eso debemos ser muy cuidadosos con todos los requisitos habituales y no transmitir otras enfermedades infecto-contagiosas a los pacientes que requieran el plasma. Hacemos la selección del donante, y una vez que hacemos la planilla y pasa la selección, procedemos a extraer una muestra de sangre, sacamos para distintas cosas y después vamos a enviar esas muestras a Rosario, al Centro Regional de Hemoterapia, y allí van a hacer la serología para las enfermedades infecto-contagiosas como cualquier donante y, aparte, le van a hacer la detección de los anticuerpos para ver si realmente desarrollaron anticuerpos contra Covid, porque no todos los pacientes que han tenido coronavirus desarrollan la cantidad de anticuerpos necesarios para ser donantes de plasma, Una vez que esos estudios están hechos, donde también a las pacientes mujeres que han tenido muchos hijos se les hace esa determinación para que no tengan reacciones transfusionales, ellos se van a contactar con los donantes y los van a citar en el día en el que tienen que donar sangre. La extracción del plasma se hace por aféresis, un procedimiento en donde se pueden obtener 600 mililitros de plasma y se pueden sacar 3 unidades para repartir y transfundir. De un donante sacamos para 3 enfermos, por eso es que no se hace una extracción común, y necesitamos esa máquina específica que no la disponemos aquí en Rafaela y también se requiere de personal especializado y entrenado para poder hacer aféresis. Esa extracción se hace en la ciudad de Santa Fe o en Rosario, y se les da un certificado para justificar la ausencia laboral. Todos están dispuestos a colaborar, el municipio también ofrece traslado y es un trabajo intenso en el que todos estamos en esto".

Por último, hizo hincapié a que no se puede pedir un donante. "La donación no es dirigida, o sea, yo no puedo tener un familiar y decir que necesito un donante para mi hijo u esposo, por ejemplo, porque lamentablemente no funciona así. Nosotros sacamos a los donantes, enviamos las muestras en el CRH y ahí se decide para toda la provincia de acuerdo a la disponibilidad que haya ese día, quién lo recibe y quién no a ese plasma. Así que convocamos a la donación voluntaria y altruista de plasma y sangre, que siempre se necesita, está prohibido cualquier recompensa por donar sangre o plasma, por eso es importante que sea por solidaridad y para poder ayudar al otro", finalizó la especialista.