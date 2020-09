Exportaciones: gran aporte de soja y maíz Nacionales 26 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SOJA Y MAIZ. Aportaron 46,6% de las exportaciones desde el mes de abril.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El 46,6% de los ingresos de exportaciones desde abril provienen del maíz y la soja, y ambos complejos explican al menos 1 de cada 2 dólares ingresados del exterior por ventas externas.

Así lo indicaron los economistas Alberto Lugones y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al señalar que los resultados se deben a los aportes de las exportaciones récord del maíz y a los despachos de poroto, harinas y aceite de soja, desde abril hasta agosto.

"Las exportaciones de maíz de agosto constituyeron un récord mensual de despachos para cualquier mes de la historia argentina, alcanzando las 4,58 millones de toneladas de granos", sostuvieron en el informe.

Con el dato de agosto se ratifica que en lo que va de la campaña 2019-2020 los despachos de maíz alcanzan un récord histórico de 25,36 millones de toneladas, superando a los 22,51 millones del mismo período de la campaña anterior, de excelente performance exportadora.

"Estos despachos de maíz en grano, además, generaron divisas por u$s 3.447 millones", dijeron.

Por otro lado, señalaron que las exportaciones de soja (como poroto) en agosto fueron de 965.282 toneladas: "Sumando este registro a lo enviado desde el comienzo del ciclo comercial en abril se obtienen 6,22 millones de toneladas para la corriente campaña comercial".

"Lo que significa que a la fecha la actual campaña es la más alta en volumen exportado como poroto desde el período 2015-2016. Por enviar al exterior ese tonelaje total el país obtuvo u$s 2.109 millones. Además, si se añaden los derivados de esta oleaginosa (harina, pellets y aceite de soja) se obtienen otros u$s 5.400 millones para estos cuatro meses".

De este modo, la generación de divisas por exportación de los principales rubros del complejo sojero alcanzan u$s 7.509 millones.