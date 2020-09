Escena de contenido erótico en Diputados Nacionales 25 de septiembre de 2020 Redacción Por FUE SUSPENDIDO UN LEGISLADOR SALTEÑO

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Cámara de Diputados aprobó ayer la suspensión inmediata del diputado nacional Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos por Salta, por haber sido registrado manteniendo una escena de explícito contenido erótico con una mujer en plena sesión virtual.

Mientras tomaba la palabra el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), para introducir el debate en torno al proyecto sobre la Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, pudo verse en cámara cómo de forma pública el legislador manoseaba a una joven sentada en su regazo y la besaba en partes íntimas.

Anoticiado del escándalo que ya se había empezado a viralizar en redes sociales, Massa interrumpió el debate del proyecto y pidió la aplicación del artículo 118 para la "suspensión inmediata" de Ameri, a quien recriminó por exhibir "conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión".

El titular de la Cámara señaló lo que había ocurrido como una "falta grave" que no podía "dejar pasar" ya que nada tenía que ver con el "normal decoro y funcionamiento de esta casa".

"En estos meses hemos convivido con situaciones en las que algún diputado se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del articulo 118 del reglamento y disponer la suspensión del diputado Juan Ameri", indicó Massa.

Además, adelantó que se conformará a la brevedad una comisión ad-hoc de cinco miembros para evaluar la conducta del diputado y disponer una sanción final, sugiriendo al respecto la expulsión.

A la firme voluntad del tigrense de avanzar en una resolución disciplinaria le siguió la incredulidad de diputados como Mario Negri y Graciela Camaño, quienes todavía no entendían qué había sucedido y le solicitaban a Massa mayores precisiones antes de votar.

"Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", sostuvo Massa luego de la votación por unanimidad aprobando la moción.

El presidente de Diputados señaló que le reconocerá el derecho a Ameri de dar sus explicaciones, pero aclaró que no se "va a permitir que en democracia se den estas situaciones".

Cuando la sesión se reanudó con el orden del día tras la sanción, Ameri tomó contacto con varios medios de comunicación para explicar lo ocurrido, minimizando los hechos.

"Le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso", insistió. El salteño dijo que se siente "avergonzado" por lo ocurrido, pero dio una versión de los hechos diferente.

"Estábamos sesionando, se me cayó internet y justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días tuvo un implante mamario ", explicó en declaraciones radiales.

En su versión de los hechos, Ameri relató que su pareja se lamentó por las cicatrices que le dejó la intervención y él le contestó: " ¿Te puedo dar un beso? Y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso", minimizó.

"La verdad es que estoy muy avergonzado, muy mal, mi pareja está muy mal, esto nos afecta de manera personal pero también a todo nuestro entorno", agregó.