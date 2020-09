“Estamos muy conformes con el comportamiento de la ciudadanía” Locales 23 de septiembre de 2020 Redacción Por El secretario de prevención en seguridad Maximiliano Postovit evaluó la jornada del 21 de septiembre como muy positiva y destacó la actitud de los jóvenes en un día del estudiante atípico por la pandemia.

FOTO JORGE BARRERA FUERZAS DE SEGURIDAD. Se dispuso un amplio operativo de prevención.

El día del estudiante y la llegada de la primavera en este complejo contexto sanitario generaba mucha zozobra por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad, sin embargo la ciudadanía demostró un alto grado de compromiso.

El secretario de prevención en seguridad, Maximiliano Postovit evaluó como positivo lo sucedido y dijo que “estamos muy conformes con el comportamiento que tuvo la ciudadanía, creo que las tareas de concientización y el rol de los medios de comunicación permitió transmitir el mensaje para que la gente sea responsable y tome conciencia de la importancia que tienen las medidas de prevención en los espacios públicos, cuidarse dentro y fuera de casa. Ese mensaje llegó y estamos satisfechos”.

“El día de ayer -por el lunes- se vivió una primavera atípica en la que los jóvenes no se reunieron en los espacios públicos, que era una preocupación que teníamos por el distanciamiento social, por el compartir el mate o alguna bebida, la relajación en el uso del tapaboca; gracias a Dios fue muy positivo el balance que hicimos, sumado al esfuerzo de los empleados municipales y las fuerzas de seguridad para trabajar en esta emergencia sanitaria”, subrayó el funcionario.

Postovit dijo que se observó a mucha gente en movimiento que aprovechaba para realizar alguna actividad física o recreativa en conjunto, sin permanecer en los lugares; eso fue en gran parte el éxito de los operativos que desde hace semanas veníamos trabajando y diagramando en el Comando Unificado. Los padres también asumieron ese compromiso sobre sus hijos y la importancia que tiene cuidarse, porque todos tenemos algún familiar adulto o ser cercano que puede tener alguna patología de riesgo”.



TAMBIEN EL LA PROVINCIA

En tanto, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, resaltó el rol de la ciudadanía durante el Día de la Primavera que, conjuntamente con el trabajo de las fuerzas de seguridad, lograron hacer cumplir el aislamiento social obligatorio en todo el territorio provincial. “La gente respetó las medidas, colaboraron muchísimo”, afirmó Emilce Chimenti, jefa de la policía santafesina, a la hora del balance. Los operativos se diagramaron en conjunto con los municipios y comunas de Santa Fe y se llevaron adelante con efectivos caminantes, personal motorizado y patrullajes continuos en los lugares públicos más concurridos de todas las localidades santafesinas. “Sin la ayuda de los vecinos nosotros no podríamos haber logrado este resultado”, destacó Chimenti.

La jefa de policía provincial agradeció a los integrantes de la Policía de Santa Fe por la labor realizada y a los ciudadanos por respetar las medidas del gobierno, en el contexto social en el que estamos. "No hubo detenidos porque la gente respetó las medidas. Venimos trabajando desde hace semanas en la prevención, abocamos personal de todas las unidades regionales para estos operativos constantes que se llevan a cabo en parques y plazas, y que se extenderá a lo largo de la pandemia", amplió la Jefa de la Policía. Acerca del desempeño de la fuerza en el marco de la pandemia Covid-19, Chimenti sostuvo que “el personal policial trabaja continuamente para reforzar la seguridad en todos los puntos del territorio provincial y evitar la propagación del virus”, y finalizó: “Pero debemos destacar que la colaboración de la ciudadanía es lo más importante para que se puedan dar buenos resultados".