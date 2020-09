Atlético, por ahora sin partidos programados Deportes 22 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien ya está la autorización para realizar los encuentros de preparación, Atlético de Rafaela por el momento no estará programando esos amistosos. El tema del transporte es determinante en este aspecto, sabiendo que los únicos rivales disponibles serían los de primera división y justamente la recomendación en los protocolos es que los cotejos se jueguen en las canchas de los equipos de categorías principales.

Por otra parte, este martes se estarán reincorporando dos de los jugadores que se encontraban aislados por precaución, tras el caso positivo en el plantel de la semana pasada.

No obstante, cabe recordar que ahora la posibilidad de entrenar de manera grupal permitirá al cuerpo técnico encabezado por Walter Otta trabajar en aspectos tácticos pensando en cuando se reanude la competencia.



BELGRANO TIENE ARQUERO

El arquero Nahuel Losada fue anunciado ayer como nuevo jugador de Belgrano de Córdoba y se sumará en las próximas horas al grupo que trabaja con vistas al reinicio de la Primera Nacional de fútbol.

El guardavallas que viene de actuar en All Boys, donde solo jugó un encuentro en la temporada que se interrumpió en marzo por la pandemia del coronavirus, tiene 27 años y tuvo paso también por Estudiantes de La Plata, Unión de Mar del Plata, Atlanta y Dep. Pasto de Colombia. Losada, que llegó con el pase en su poder, firmó un contrato con Belgrano hasta diciembre del 2021. Recordemos que el elenco cordobés tenía como otra de las opciones al rafaelino Guillermo Sara, que está entrenando con Atlético.