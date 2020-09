Destino final Qatar Deportes 21 de septiembre de 2020 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO OLÉ SELECCIÓN. / Lionel Scaloni dio la lista con Messi adentro y algunas sorpresas.

Tras varios ambages propios de una época que propone cambios sistemáticamente e inequidades regionales que operan como un condicionante de gran peso, Fifa y Conmebol llegaron a un acuerdo para garantizar los primeros capítulos de las Eliminatorias, en las ventanas de octubre y noviembre a disputarse en nuestro continente.

En nuestro anterior trabajo, desarrollábamos las dificultades con las que se iban a encontrar, de confirmarse el inicio de esta extensa competencia con contiene en su agenda 90 partidos, todos los seleccionados de la región y allí, localizábamos con particularidad los casos de Venezuela, Bolivia y Argentina, que ni siquiera tienen habilitados los campeonatos domésticos.

Es cierto que en el caso de los albicelestes, las gran mayoría de los futbolistas que estarán en las primeras convocatorias, se encuentran en plena actividad por pertenecer a clubes que militan en ligas menos afectadas por las imposiciones sanitarias.

En este contexto y como una curiosidad, podríamos agregar que hasta el propio entrenador Lionel Scaloni, por tener residencia en Mallorca, ni siquiera ha tenido contactos presenciales en los entrenamientos de los jugadores que se encuentran ligados a los equipos de nuestro medio, con lo cual, no sería descabellado plantear desde un buen sentido, que acaso sería más productivo armar una burbuja en Europa con la base del plantel y luego viajar para acoplar las piezas restantes en el predio de Ezeiza, unos días antes del arranque de cada fecha estipulada por la federación Internacional.

La confirmación que el jueves pasado difundió desde Asunción la casa madre del fútbol sudamericano, llegó de la mano de otra noticia que inferimos, demoró la cuestión y que está relacionada con la cesión de los jugadores que pertenecen a los clubes europeos.

Es importante repasar que Gianni Infantino, en tanto presidente de Fifa, había respaldado la autonomía de los equipos de las grandes ligas, para autorizar o no los viajes a estos lares, debido al alto grado de contagios que la Pandemia esta ofreciendo en muchos de los países del cono Sur, colocándolo por encima de los reglamentos que rigen la relación entre los clubes y las asociaciones.

Todo esto se logró despejar en la cumbre de la semana pasada, donde se ratificó la vigencia de la obligación que los clubes tienen, en darle los permisos correspondientes a los citados por los diferentes combinados sudamericanos y dejar sin efecto esas eventuales restricciones.

La medida coopera especialmente con los intereses criollos, antes de estas medidas, se avizoraba un nuevo conflicto entre Barcelona y Lionel Messi; el magullado titular Culé Josep Bartomeu, tendría ante sí una nueva disyuntiva: bloquear el viaje del rosarino atendiendo de esa manera los intereses de la institución, o darle la libertad para que el capitán de la Selección se reencuentre con los nuevos objetivos que dicen motivarlo como nunca antes.

Toda esa hipótesis de conflicto se despejó y ahora no habrá criterios disímiles para liberar a Messi y también al resto de las figuras que se encuentran en distintas ligas del viejo continente, como ya quedo determinado por Conmebol, el gran astro del futbol de estos tiempos, por el que pesaba una sanción luego de los incidentes en el partido ante Chile jugado en San Pablo por la Copa América del año pasado, no tendrá que estar parado la primera fecha debido al indulto que lo favoreció, por prescribir la causa en el tiempo.



SCALONI, MANOS A LA OBRA

El entrenador del combinado mayor entregó algunas pistas luego de retornar a nuestro medio para abocarse a la confección de la lista de convocados y al programa de trabajo en las pocas semanas que quedan para el debut en La Bombonera

Por ejemplo admitió que la falta de competencia de los jugadores que están en los clubes de la Liga Profesional, en esta oportunidad, los aleja de una consideración importante.

En lo que respecta a los posibles convocados del fútbol europeo, la base sería similar a los que había elegido en marzo y utilizó durante los dos años que lleva su ciclo, iniciado luego de la Copa del Mundo 2018. Entre los arqueros se espera por el llamado para Agustín Marchesín, Juan Musso y Emiliano Martínez, revelación del Arsenal inglés, sobre todo porque Esteban Andrada y Franco Armani, titular y primer suplente respectivamente, apenas habrán atajado tres partidos por Copa Libertadores.

Para la defensa, los nombres con lugar seguro son Nicolás Otamendi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Marcos Acuña, además de los juveniles Nehuén Pérez y Leonardo Balerdi. A ellos se les sumarían Renzo Saravia, Walter Kannemann y dos de River, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes podrían pasar a clubes del viejo continente en este receso.

Para la zona media, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, Roberto Pereyra, Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister parecen ser una fija, mientras que podría sumarse Matías Zaracho, alguna otra sorpresa del medio local y el caso particular de Ángel Di María, quien desde hace tiempo reclama su regreso apoyado en su gran desempeño en la última Champions League.

Y en cuanto al ataque, además del capitán Messi, Lautaro Martínez y Paulo Dybala también estarán presentes, al tiempo que pesan las dudas sobre el Kun Agüero y Nicolás González por lesión y sobre Lucas Alario, con poca participación en Bayer Leverkusen.

Ya palpitamos esa nueva etapa que se abrirá en medio de la tempestad que por otra parte, desata esta Pandemia.