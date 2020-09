Gol y asistencia de Di María Deportes 21 de septiembre de 2020 Redacción Por FRANCIA

FOTO WEB FESTEJO. / Ángel Di María celebra su gol.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Con un gol y una asistencia del rosarino Ángel Di María, el París Saint Germain -donde también jugó como titular Mauro Icardi- goleó ayer por 3 a 0 como visitante al Niza, que contó con el arquero argentino Walter Benítez, por la cuarta fecha de la Ligue 1 de Francia.

Di María, que no fue incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas con la Selección argentina, apareció en el cierre del primer tiempo para aumentar el marcador, que había inaugurado con un penal Kylian Mbappé.

"Fideo", que jugó pese a que la Federación Francesa tiene en revisión una posible sanción tras el escándalo en el clásico ante Olympique de Marsella, asistió en el complemento al defensor brasileño Marquinhos, que sentenció el partido.

Di María fue reemplazado a diez minutos del final, mientras que Icardi completó los 90 minutos de su equipo -aprovechando la suspensión de Neymar-, al igual que Walter Benítez -ex Quilmes-.

Ambos equipos quedaron con seis puntos en la tabla de posiciones, que lideran el Rennes y el Saint Etienne, que igualó 2 a 2 con el Nantes, ambos con 10 unidades.

Por otra parte, el Olympique de Marsella, con Darío Benedetto entre los once y Leonardo Balerdi en el banco de suplentes, empató 1 a 1 con el Lille.

En tanto, los resultados de los partidos restantes de la jornada dominical fueron: Brest (2)-Lorient (2); Metz (2)-Reims (1); Montpellier (4)-Angers (1); Racing de Estrasburgo (1)- Dijon (0).