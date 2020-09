Arranca nueva etapa en el AMBA Nacionales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO AXEL KICILLOF. Gobernador de Buenos Aires.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arranca hoy una nueva etapa del aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, previsto hasta el 11 de octubre, con nuevas flexibilizaciones.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, decidieron en conjunto habilitar la construcción durante la próxima etapa del aislamiento.

En la Ciudad, se podrán pedir los permisos para empezar con las obras de construcción mayores a 5.000 metros cuadrados o aquellas a las que les falten menos de 90 días para terminar, cuyos trabajos se podrán realizar de lunes a viernes de 10.00 a 19.00.

Además, se deben adecuar las diferentes tareas en turnos rotativos y los trabajadores no pueden usar el transporte público.

En la provincia de Buenos Aires, se permitirán algunas obras de construcción con protocolos de sanidad, las cuales serán pequeñas de carácter privado, con transporte propio, dentro de las localidades y con no más de 15 trabajadores.

Además, se autorizó la tarea en obras de gran envergadura con peligro de derrumbe.

Según precisó el Gobierno porteño en un comunicado "se permitirán celebraciones litúrgicas con hasta 20 personas y se sugiere mantener abierto el lugar de culto en días y horarios específicos para el rezo individual y la atención espiritual, además de los específicos de la celebración litúrgica".

En la gastronomía "se podrán habilitar mesas con servicio en el espacio público (previa autorización) y en patios y terrazas (previa validación de cumplimiento de protocolo)".

En tanto, no podrá haber servicio alguno en los salones internos y las mesas deberán ser como máximo para cuatro personas.

El Gobierno de la Ciudad establecerá protocolos para habilitar la atención médica no urgente en consultorios, evitando el uso de la sala de espera mediante la organización de turnos con tiempos amplios entre ellos y se permitirá la apertura de centros de rehabilitación.

Por último, se autorizó atención administrativa en escuelas privadas y universidades con turnos previos y medidas de prevención e higiene.