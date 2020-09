Un sistema inédito de salud a partir del convenio entre el sector público y privado Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Así lo evaluó el Dr. Gabriel Cáceres quien hoy trabaja en la articulación entre los subsectores de salud de la ciudad para dar respuestas en medio de la pandemia a partir del convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la provincia y los tres efectores privados que hay en Rafaela.

GABRIEL CACERES. El médico que hará de nexo entre en el hospital y el sector privado.

En el inicio de la semana se anunció a través de la Dirección Regional de Salud Rafaela, que funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia se reunieron con el director a cargo del Hospital Doctor Jaime Ferré, doctor Diego Lanzotti, y representantes de los efectores de salud privados, a fin de articular instancias de coordinación de los sectores públicos y privados en la contingencia viral de Covid-19.

Se anunciaron tres etapas donde, en la situación que así lo requiera, y que el hospital se encuentre superado en su capacidad de camas, los pacientes no Covid-19 serían derivados al sector privado para dar respuesta a sus correspondientes problemas de salud.

El Dr. Gabriel Cáceres (MP 5141), quien hará de nexo entre en el hospital y el sector privado a partir de este convenio, explicó que “desde la Regional de Salud se armó este dispositivo para articular entre los subsectores, esto fue a instancia del trabajo iniciado en marzo y está bajo el marco acuerdo firmado a través del Ministerio de Salud de la provincia y los tres efectores privados que tiene la ciudad. Se trabaja en virtud de la ocupación que tenga el hospital, por ejemplo el viernes hubo migración de pacientes a partir de la inminente llegada de más casos positivos de Covid”.

Cáceres indicó que “de manera preventiva se instrumentó el traslado de tres pacientes al sector privado para garantizar la atención de quienes lo demanden. La idea fue generar un área en el hospital para habilitar la atención de más pacientes en otro sector”.

El profesional al hacer referencia a la situación actual del hospital, manifestó que la institución pública sigue atendiendo casos covid y no covid, es decir por ahora es intermedia la atención.

“Los tres efectores privados firmaron este acuerdo y hay una muy buena predisposición para trabajar en esto que es un sistema inédito, es decir se transforma el sistema de salud local en un dispositivo único de salud, en el cual en relación al convenio trabajado, significa que la atención covid es responsabilidad del hospital, comprometiéndose el sector privado en la atención de los pacientes sin cobertura social, una vez descartado que no tienen coronavirus. En ese caso se les asegura la adecuada calidad de atención en sector privado”, precisó el doctor Cáceres.

Además el profesional destacó: “lo que demuestra esto es el grado de preocupación y compromiso de los dos subsectores para contener el sistema de salud. Tratar de preservar por etapas de que la atención de la pandemia sea en un solo sector y se contenga el resto de las patologías en el otro”.

Asimismo Cáceres aclaró que “este convenio tiene que ver con la internación y con la respuesta terapéutica necesaria en caso de requerir cualquier intervención integral de baja, mediana y alta complejidad. No con la atención ambulatoria. Hay una evaluación previa de los casos en la guardia del hospital. El hospital hoy tiene alrededor de un 30 % de requerimiento en la guardia y existen además 11 Centros de Atención Primaria, que descomprimen y ayudan mucho en la descentralización”, finalizó .