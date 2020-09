Racca: "vamos camino a la circulación comunitaria"

Luego de que el martes fuera el peor día de la pandemia en Rafaela al confirmarse 23 casos, la cifra máxima diaria de contagios hasta el día de la fecha, este miércoles las autoridades sanitarias locales comunicaron solamente 2 casos más de COVID-19 en la ciudad. Más allá de que los casos siguen apareciendo en mayor o menor escala, la curva es bastante irregular, ya que pega un salto importante un día y al siguiente baja notoriamente. De todos modos, la situación continúa siendo preocupante y así lo hicieron saber ayer la infectóloga Sandra Capello y el Subsecretario de Salud del municipio, Martín Racca, durante otro breve reporte epidemiológico que diariamente viene brindando la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, con un corte a la hora 17, a través de Facebook Live.

"En el día de la fecha informamos 2 casos nuevos de coronavirus en Rafaela, 2 mujeres jóvenes que tienen como nexo epidemiológico contactos con casos positivos. Al momento, se encuentran activos 70 casos y durante la jornada otorgamos 15 altas, por lo tanto tenemos un total de 86 personas recuperadas. Además, se encuentran aisladas un total de 328 personas y desde el inicio de la pandemia, en marzo, tenemos un total de 158 casos y solo 3 fallecidos. En cuanto a las camas de terapia intensiva críticas, hay 2 pacientes no Covid y 6 pacientes positivos de Covid y ninguno en asistencia mecánica respiratoria. De las camas generales se encuentran ocupadas 36 camas de las 46 disponibles. En el área Covid no hay internados positivos en sala general, hay 6 sospechosos y 3 aislados", detalló Capello.

Racca

A continuación, Racca manifestó que "hoy -por ayer- informamos 2 casos nuevos y vamos a tener diferencias con los de la provincia en su informe. Recordemos que el martes dimos muchos más casos de los que la provincia reportó y esa diferencia se va a sumar al reporte de este miércoles. Al corte de las 17 horas aún no se procesaron las muestras que enviamos en este día, así que pasarán para el día jueves. Mientras tanto, tenemos estas diferencias, unos días con más de 20 y otros con estas unidades, pero lo importante es el número total y que nos dice que tenemos 158 casos en Rafaela desde el comienzo de la pandemia y 70 activos. Así que hay que mirar un poco el contexto y en Argentina, el martes fue el número de récord de casos y Santa Fe, lo mismo, al igual que en Rosario. la ciudad de Santa Fe y nuestra ciudad. Más que nunca tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos el virus en cualquier lado. No está declarada la circulación comunitaria, eso lo va a definir el Ministerio de Salud de la Nación, pero vamos camino a la circulación comunitaria y eso muchas veces lo dijimos, pero hoy tenemos conglomerados. De hecho, los que reportamos este miércoles tienen nexo". Por último, el facultativo expresó que "la idea es no tener miedo, postergar la salida, no salir si no es necesario, y si salimos tratemos de no calificar como contacto estrecho con ninguna persona ajena al núcleo familiar. Y si hacemos alguna actividad que esté habilitada, cumplir estrictamente los protocolos. Lo del lavado de manos, el uso de barbijos es el único tratamiento que tenemos. No nos tenemos que tocar la cara y necesitamos el esfuerzo de todos. Agradecemos el trabajo, como siempre, del equipo sanitario que es la primera línea de atención para este problema".

Con respecto al total de casos, en la jornada se ayer se sumó solo uno de los dos, debido a que se restó un caso correspondiente a la localidad de Bella Italia informado el último martes.