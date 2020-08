La alegría de expresarse con música y compartirla en la docencia Información General 14 de agosto de 2020 Redacción Por Marcelo Alejandro en reciente entrevista con LA OPINION evocó sus inicios, recordó a quienes lo acompañaron en su formación y puso especial énfasis en su actividad docente y los logros alcanzados.

CON EL GRUPO// Marcelo Alejandro y sus músicos. DUO// Marión y Marcelo Alejandro.

Nuestra ciudad es prolífica en cuanto a expresiones culturales y artísticas y aquellos que comparten la belleza a través de manifestaciones artísticas de diverso género, suelen descollar y trascender los límites de la ciudad, tal es el caso de Marcelo Alejandro quien ha logrado destacarse a través de la música, como artista, pero también con una dedicada labor con escolares de nivel primario.



Los comienzos

Evocando sus inicios, Marcelo nos hizo saber "desde niño me gustó la música, no tenía familiares cercanos que eran músicos. No obstante, a mi papá le gustaba escuchar música y conservaba un reproductor de discos de vinilo, (tocadiscos Winco). yo era el único de la familia que me quedaba horas y horas escuchando diferentes estilos de música. Si bien mis preferidos eran los temas melódicos de cantantes españoles.

En cuanto a su acercamiento a la expresión musical y formación puso de relieve que "me formé primeramente en la academia de música Scalenghe, mis maestros fueron Silvestre Scalenghe y Guillermo Scalenghe ( nieto de Silvestre). "Después hice mi carrera completa en la Escuela Municipal de Música: "Remo Pignoni", en la especialidad Piano. Con gratificación aseveró "hermosos recuerdos tengo de ese tiempo de estudio, sus directivos: primeramente Omar Corrado, y luego Roxana Mondino , mi profe de piano María Clara Maine, todos ellos excelentes profesionales y mejores personas".



La docencia

Más adelante se refirió a la docencia, manifestando que "en relación a mi carrera como maestro, siempre me gustó la docencia, es otra de mis grandes pasiones, apenas culminé mis estudios en la escuela de Música comencé a trabajar en la escuela Villa Podio y Moreno. También hacía reemplazos en otras escuelas: Mitre, Don Tomás, Gabriela Mistral y era interino en la escuela Williner de Bella Italia. Si bien trabajé en cortos períodos en nivel secundario, escuela de música 22 de Noviembre, entre otras, me dediqué siempre al nivel primario. Hoy ya hace 17 años que ejerzo. Actualmente soy maestro de Música titular en las escuelas "Juan Domingo Perón", "Bernardino Rivadavia" y "Amancay".

Por otra parte nos hizo saber que "en lo que refiere a mi carrera como artista, como estudiante en Escuela Remo Pignoni, en varias ocasiones tocaba el piano como solista en el Centro Cultural. Incluso cuando culminamos la carrera, cada alumno debía tocar una obra en el Concierto de Egresados, en esa oportunidad ejecuté una sonata de Beethoven.

"Por otro lado, siempre me gustó cantar, pero sinceramente no me animaba delante del público. Tomé clase de canto primeramente con Antonio Fassi, quien me brindó la oportunidad de enfrentarme al público en audiciones de canto en el Centro Cultural. Luego tomé clases de canto con Liliana Fernandez, quien me brindó toda su sabiduría en la técnica vocal.



El canto

Prosiguió su relato haciendo saber que "en relación a la parte artística, en el canto, primeramente me presentaba cantando sobre pistas en el programa televisivo "Todos juntos" que conducía Ricardo Alesiatto, luego surgió la posibilidad de formar un grupo musical para ir a eventos y fiestas. Hoy ya hace 7 años que nos iniciamos con el grupo. Nuestra primera actuación fue en el CAI de Rafaela en abril de 2013. Desde ese entonces hasta el comienzo del aislamiento tocamos todos los fines de semana en diferentes bailes, fiestas y cenas show en Rafaela; Sunchales, San Carlos, Esperanza, por nombrar algunas de las cientos de localidades que visitamos en estos años.



La pandemia

Lo consultamos acerca de cómo está atravesando esta época de pandemia, remarcó que "en este tiempo de pandemia, en lo personal, me pasaron cosas muy lindas, como maestro y ahora como artista. Primeramente en mayo de este año realizamos "desde casa"un audio visual de la canción: "Qué canten los niños", con la participación de estudiantes y docentes de la escuela Juan Domingo Perón. El video se viralizó en forma inmediata, motivo por el cual fue publicado en la página del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Actualmente lleva 800.000 reproducciones y es un récord, ya que es el video con mayores reproducciones de la página.



Los vídeos

Finalmente con honda satisfacción puso énfasis en señalar que "con mi grupo musical, en este tiempo que no teníamos la posibilidad de salir a tocar, realizamos varios vídeos también desde casa, todos con mucha aceptación de la gente, pero en este último trabajo que realizamos desde un estudio musical y con Marión como artista invitada, tuvimos una respuesta increíble de la gente en las redes sociales. el primer día de publicado en facebook ya tenía cerca de 10.000 vistas, hoy ya tiene más de 80.000. Quiero destacar en este trabajo la participación especial de la cantante Marión, el trabajo de todos los músicos: Mauro Bo(acordeón). Marcos Escala(bajo), Angel Pasano(Tumbadora), Williams Montoya (Timbaleta) y Walter Jesús Colasso en teclados y coros. El último de los mencionados, Walter, aparte de ser músico del grupo es quien realizó la producción en audio y vídeo de este material en su estudio de grabación: Proyecto "W" .