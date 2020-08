El Leipzig sacó al Atlético del Cholo Simeone sobre la hora Deportes 14 de agosto de 2020 Redacción Por El elenco alemán se impuso por 2-1 y se metió en semifinales. Hoy juegan Barcelona vs Bayern Munich.

BUENOS AIRES, 14 (NA) -- El Leipzig de Alemania venció ayer de forma agónica por 2 a 1 al Atlético Madrid de España, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, y consiguió el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

El mediocampista Dani Olmo, de cabeza luego de un centro desde el carril derecho tras una gran jugada colectiva, fue el encargado de abrir el marcador al poner en ventaja al Leipzig a los 5 minutos del complemento.

Sin embargo, los dirigidos por el "Cholo" llegaron a la igualdad con un tanto de penal de João Félix, quien ingresó desde el banco de suplentes y fue el autor de la jugada que desencadenó la falta del defensor Lukas Klostermann que el árbitro cobró con la pena máxima.

A tres minutos del final, el conjunto alemán volvió a sorprender y con un disparo desde afuera del área de Tyler Adams, que se desvió y descolocó al arquero Jan Oblak, selló el triunfo y el pase a las semifinales del certamen, donde ya se clasificó el Paris Saint-Germain de Francia tras derrotar ayer al Atalanta de Italia.

El Atlético Madrid no pudo contar con los futbolistas Ángel Correa y Sime Vrsaljko debido a que ambos dieron positivo por coronavirus en los días previos al encuentro de esta tarde.

"Nos costó ganar los duelos y ellos estuvieron más rápidos. Dimos todo lo que teníamos, fue un año larguísimo, estuvimos 60 días parados y tuvimos que volver a jugar 11 partidos seguidos con la presión de entrar a la Champions League sí o sí. Ahora toca levantarnos y preparar el año que viene", manifestó Simeone luego del encuentro. Y agregó: "Ninguna excusa, el rival me gustó. Es decidido, con vitalidad, entusiasmo y frescura, a felicitarlo. A nosotros nos costó, no pudimos jugar el partido como queríamos, estoy convencido de que se hizo todo lo posible, pero esto es todo lo que teníamos, nos tocó perder".

En tanto, hoy (16hs) será el turno del Barcelona de Lionel Messi, que dejó en el camino al Nápoli de Italia y se enfrentará al Bayern Munich que, a su vez, eliminó al Chelsea de Inglaterra.

Este cotejo será de los más atractivos debido a que ambos equipos se cruzaron muchas veces en la Liga de Campeones a lo largo de su historia, la última en 2015 donde el Barcelona de Luis Enrique se llevó la eliminatoria y accedió a la final de Berlín, que finalmente ganaría.

Además, el próximo sábado a las 16.00, el Manchester City, que pasó de fase tras vencer al Real Madrid, se medirá ante el Lyon, la otra sorpresa del certamen, ya que viene de eliminar a la Juventus de Italia.