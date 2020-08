Otra jornada récord con 165 nuevos contagios Locales 13 de agosto de 2020 Redacción Por El virus continúa avanzando a pasos agigantados en el territorio, ya que este miércoles se reportó un nuevo récord diario de casos. Rosario sumó 165 positivos más, Casilda notificó 12 y la cuidad de Santa Fe con 11. También se reportaron 3 en Santo Tomé, 2 en Monte Vera, 1 en Sauce Viejo y otro en San Justo. El dato positivo es que se cortó la racha de fallecidos.

Los números que diariamente va arrogando el avance del coronavirus tanto a nivel provincial y nacional. De hecho, casi todos los jornadas hay que estar hablando de nuevos récord diarios no solo en el territorio santafesino, sino también a nivel país, ya que atraviesan su momento epidemiológico más crítico. Y la jornada de este miércoles no fue la excepción en la Provincia de Santa Fe, ya que el Ministerio de Salud, una vez más, dio a conocer la cifra más alta de un reporte: 165 nuevos casos, 9 más que el record de este martes, siendo ahora 2.596 santafesinos que contrajeron el virus desde el inicio de la pandemia. No obstante, el dato positivo es que no se notificaron nuevos fallecimientos, recordando que en los últimos 3 días 5 personas fueron víctimas de este letal virus, dos durante el martes.

La zona de Rosario se mantiene como la más afectada del territorio, ya que la gran urbe del sur santafesino reportó en las últimas 24 horas 96 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde la llegada del virus al país ascendieron a 1.196, al tiempo que 826 casos se registraron en los últimos 17 días, lo que marca a las claras la aceleración de la curva de contagios, de acuerdo a lo publicado por La Capital, y que representan casi el 70 (69%) por ciento del total de contagios que tiene la ciudad. La cifra es récord para la ciudad que hasta ahora había mostrado 72 casos como el número más alto hasta ayer, que fue el viernes de la semana pasada.

De los nuevos casos de ayer, 21 estuvieron en contacto con caso confirmado, mientras que los 75 casos restantes están en investigación para determinar el nexo epidemiólogico. En este aspecto hay que recordar que las autoridades sanitarias admitieron hace dos semanas que en el departamento Rosario hay circulación comunitaria del virus, por lo que recomendaron de manera enfática evitar las aglomeraciones, usar el barbijo y tapaboca y sobre todo mantener el distanciamiento social.

De los 60 casos restantes en la provincia, 12 fueron notificados en Casilda (1 contacto de caso confirmado y 11 en investigación), una de las ciudades de la provincia más castigadas por el coronavirus; mientras que Santa Fe (9 contactos de casos confirmados y 2 en investigación) y Venado Tuerto también notificaron 11 casos (en investigación). En este sentido, en la capital provincial y sus alrededores también continúan subiendo los casos, ya que anoche también se reportaron 3 en Santo Tomé, 2 en Monte Vera, 1 en Sauce Viejo y otro en San Justo.

Asimismo, se registraron ayer contagios en las siguientes ciudades: 7 de San Lorenzo (1 contacto de caso confirmado y 6 en investigación); 3 de Capitán Bermúdez (1 contacto de caso confirmado y 2 en investigación); 3 de Santo Tome (2 contactos de casos confirmados y 1 en investigación); 3 de Villa Cañas (en investigación); 2 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación); 2 Monte Vera (1 contacto de caso confirmado y 1 antecedente de viaje a zona con circulación); y 2 de San José de la Esquina (en investigación).

Del total de los casos, 2570 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 26 fuera de la misma, pero de pacientes con

residencia habitual en Santa Fe (10 en provincia de Buenos Aires, 7 en CABA,3 de Salta,2 en Mendoza, 1 estudiado en Chaco, 1 estudiado en Córdoba, 1 en San Juan y 1 estudiado en Jujuy).De los 2570 casos confirmados y notificados en la Provincia de Santa Fe un total de 128 (5%) casos manifestaron antecedente de viaje al exterior, 8 (1%) casos tuvieron contacto con personas con extranjeros o antecedente de viaje al extranjero, 1254 (50%) casos tuvieron contacto con casos confirmados, 63 (2%) casos tuvieron viaje a zonas con circulación, 4 (1%) casos son por transmisión comunitaria y 1113(41%) casos se encuentran en investigación.

En tanto, 26 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 13 con asistencia respiratoria mecánica y 13 sin asistencia respiratoria mecánica, 79 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Además, hay un total de 1.591 pacientes recuperados y en la provincia se registraron 26.715 notificaciones de las cuales 23.037 fueron descartadas.

Por último, hasta el momento se registran un total de veintiséis 26 fallecidos en la provincia (1 en Rafaela, que llegó a 113 días sin nuevos reportes).



EN SANTA FE

Hasta este miércoles por la noche, hay 43 pacientes "activos" de Covid-19 y un total de 217 personas aisladas (por ser contactos estrechos) en la ciudad de Santa Fe, con el corte a la hora 18, consignó El Litoral en su página web.

Son los nuevos positivos que "saltaron" en los últimos días. Y sobre el total de infectados desde el inicio de la pandemia (unos 80) se deduce que la mitad se recuperaron. Pero no se puede despegar lo que pasa en la ciudad con lo que ocurre en Monte Vera. Hasta el día de hoy, los casos de Covid-19 confirmados en la vecina comuna son 49, y 147 personas se encuentran en aislamiento. Esa es la "foto" hoy de la vecina comuna, que observan con preocupación las localidades cercanas. "Puede que haya nuevos casos en la ciudad, seguramente los habrá", advierte Jorge Prieto, secretario de Salud provincial. El dato a tener en cuenta son esas 217 personas aisladas en cuarentena preventiva. A éstas se les hace controles día a día, siguiendo el criterio denominado de 'anidación', "porque alguna pueden decir que tuvo contactos con otras personas", agrega el funcionario. Y así se expande la vigilancia, justamente para evitar otros posibles contagios.

¿Cómo miran la situación del coronavirus en esta capital las autoridades del Ministerio de Salud provincial? Aparece el factor relajamiento social: "No podemos hacer un 'cuerpo a cuerpo' con cada ciudadano de la provincia. La posibilidad de evitar un brote está en manos de la ciudadanía, por fuera de lo que puede hacer la cartera sanitaria. El virus circula con la gente, está claro; entonces, en este sentido, tratamos de empoderar a la ciudadanía santafesina para que tome todas las medidas de higiene y distanciamiento: la gente es la única que puede evitar nuevos brotes", insiste.

En tanto, la novedad es que en Monte Vera se hará un rastrillaje sanitario para detectar nuevos contactos, si es que los hay. "Habitualmente los hacemos para evitar justamente que se nos escapen los nexos y esto nos pueda generar otros brotes", explica Prieto. Ese trabajo en territorio incluirá, Ángel Gallardo, Chaquito y toda la zona aledaña. ¿Qué es un rastrillaje? Es un trabajo de campo a través de agentes sanitarios para saber si hay algunas personas que se encuentren sintomáticas, o si existe alguna persona que no esté dentro de los contactos estrechos (ya aislados), y que aparezcan ahora como tales. "Es un 'peinado' territorial, por fuera de las personas confirmadas. Se interroga a los vecinos, se observa si alguno está oligosintomático, y a partir de ahí vemos el momento oportuno para confirmar o no el diagnóstico", precisó Prietto. Además, aseguró que a partir de que la situación epidemiológica está focalizada, descartó la posibilidad de dictar una cuarentena sanitaria en la vecina localidad (un cierre, como ocurrió en su momento con Ceres, por ejemplo).