Harden, Antetokounmpo y LeBron pelearán por el MVP
10 de agosto de 2020

Al mismo tiempo en que el torneo de Orlando sigue su curso y se mantienen sin casos de Covid-19 entre los jugadores que están en la burbuja, la NBA presentó la lista de nominados a los galardones individuales para la temporada 2019-2020.

Para el premio al Jugador Más Valioso de la temporada, la sorpresa fue que el esloveno Luka Doncic no fue nominado. Si bien el jugador de Dallas Mavericks parecía ser un gran candidato para integrar la terna, ésta finalmente quedó compuesta por LeBron James (Los Ángeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y James Harden (Houston Rockets).

A pesar de no haber sido nominado al premio más codiciado por todos los jugadores, lo cierto es que Doncic integra la terna para el premio al Jugador de Mayor Progreso, aquel que galardona al atleta que presentó el mayor crecimiento personal en la última temporada. La nómina la integran además Bam Adebayo (Miami Heat) y Brandon Ingram (New Orleans Pelicans). De los tres, Adebayo es el principal candidato, aunque es difícil descartar a Doncic por lo que su imagen representa tanto para Dallas como para la NBA.