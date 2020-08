“Con la forma de trabajar de Vimo, no se puede construir absolutamente nada”

El concejal del PDP Lisandro Mársico habló del debate que nuevamente se instaló en el Concejo respecto al tema fitosanitarios y señaló que “entendí que es el momento de formular algunas aclaraciones en relación a consideraciones que se han formulado y que tienen que ver con un debate que ya comenzó en el Concejo Municipal y que estamos abordando sobre el uso de fitosanitarios, en los bordes periurbanos de nuestra Ciudad”.

“En el transcurso del ejercicio de mi profesión tomé la decisión de hacer una especialización en Derecho Ambiental y Urbanismo, eligiendo como tema de tesis: Aspectos legales y consecuencias sociales de las fumigaciones con agroquímicos en la Provincia de Santa Fe, dejando ahí plasmado, entre otras conclusiones, las consecuencias dañosas para la salud por la incorrecta utilización de los químicos para pulverizar, por parte de algunos productores desaprensivos, en localidades de la provincia. Actos condenables que en muchas ocasiones la justicia se encargó de resolver”, indicó el edil del FPCyS.

Mársico manifestó que “la Concejal Vimo en declaraciones a diversos medios de prensa se refirió a mi tesis, haciendo alusión a la falta de coherencia entre este trabajo académico, escrito en el año 2008 y mi solicitud dirigida a ella, de que, adjunte a su proyecto de ordenanza sobre la regulación del uso de agroquímicos en nuestros bordes periurbanos, estudios epidemiológicos locales y de la realización de un biomonitoreo que determine los niveles de exposición; argumentando mi supuesto desconocimiento del principio precautorio”. Y añadió: “para debatir sobre el principio precautorio y de prevención, que Vimo, todavía no ha sabido diferenciar, habrá tiempo en el recinto, lugar natural de la discusión; ahora bien, me pregunto ¿cómo puede la concejal formular expresiones sobre mí, tan solo por el hecho de solicitarle que avale con estudios su presentación?. Diferentes concejales justicialistas, algunos también profesionales, le pidieron al gobierno provincial algo similar hace poco tiempo atrás y no los desacreditó para nada”, sostuvo.

A si mismo el concejal Mársico continuó diciendo que “en virtud del debate que se avecina en el órgano Legislativo, existen algunos interrogantes a los que espero tenga respuesta, ya que la concejal se desempeñó un largo tiempo y hasta hace poco, como Subsecretaria de Salud del Municipio; durante ese lapso ¿no observó teóricamente los problemas que los agroquímicos estaban causando en los bordes urbanos de la Ciudad, como ella manifiesta? ¿Por qué nunca dijo nada o los denunció tajantemente para detener, lo que hoy ella interpreta como un abuso en la utilización de esos productos? ¿Por qué esperó a ser Concejal para ingresar un proyecto ante la urgencia que ahora plantea de extensión de la línea agronómica?. Hubiera podido tomar la determinación cuando era funcionaria del Ejecutivo Municipal; en conjunto con el Intendente, suscribían un Decreto de ampliación de la zona libre de agroquímicos (actualmente están fijados 200 m por un Decreto que suscribió Omar Perotti en su momento y esa norma es la que nos rige), si la intención verdadera intención era proteger la salud de las personas. Es de una gravedad superlativa, no haber formulado denuncias en su momento, siendo la máxima autoridad local en materia de salud, si es que, hay casos de enfermedades”.

Y agregó: “también me pregunto porque Vimo optó por limpiar su omisión responsabilizando al Concejo Municipal de no haber avanzado con la extensión de la distancia, si lo podía llevar a cabo y estaba facultada, con el Intendente, por Decreto a hacerlo. Reitero, el CPN Omar Perotti cuando estaba a cargo de la Intendencia de la ciudad suscribió el Decreto hoy vigente. Castellano no lo modificó, o sea, estaba de acuerdo. Y si el Concejo nunca pudo avanzar con una propuesta diferente, es porque no tenía las mayorías para variar esa distancia”.

“La verdad resulta incomprensible la reacción de la concejal de poner en tela de juicio mi tesis, mi especialidad y mi estudio, en virtud de haberle pedido que su proyecto esté avalado por estudios a nivel local, es una consideración artera de su parte, con mala intención; sea cual sea mi posición, en la decisión final, de manera alguna avalo, como tampoco lo hacen las organizaciones que agrupan a los productores, el uso de los agroquímicos fuera de las buenas prácticas”, señaló Mársico.

“Concejal Vimo esta no es la manera de dar un debate serio, usted debe respetar a quienes proponemos alternativas a su proyecto, o exigimos precisiones, porque de eso se trata, de votar una Ordenanza avalada por estudios, estadísticas locales, y el principio precautorio no invalida a nadie, ni a mí, a solicitarlas. Actúe con buenas intenciones y seguramente se ganará el respeto de sus pares y de la gente, así piensen diferente, de lo contrario solo recibirá la reprobación de muchos. Con su actitud no se puede construir absolutamente nada”, finalizó.