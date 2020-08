Las esquirlas del MPA Locales 07 de agosto de 2020 Por Darío H. Schueri Un escándalo que comenzó en la Justicia pero que tiene coletazos en la política, con final impredecible.

Lo que para algunos es un escándalo sin precedentes en la justicia rosarina; para otros es la “autodepuración del sistema” (Fiscal General Jorge Baclini).

Estamos hablando del “affaire” de los fiscales rosarinos Patricio Serjal -nada menos que Fiscal Regional- y su subordinado Gustavo Alcides Ponce Asahad, acusados de cobrar coimas y filtrar información sensible a bandas delictivas, entre ellos al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti, quien precisamente fue quien los delató tras haber sido detenido.

El diputado Maximiliano Pullaro, miembro integrante de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa rescató “la valentía del fiscal (Luis) Schiappa Pietra y del fiscal (Matías) Edery y de toda la unidad de delitos complejos que avanzó muchísimo, no solo en esta causa si no en otras como las balaceras al Poder Judicial, la causa Alvarado y esta que comienza con violencia urbana, juego clandestino y está destapando una olla que no sabemos realmente las dimensiones de la misma. Que sigan adelante, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. De la política no va a haber ningún tipo de cobertura", remató.

Otro diputado radical, Fabián Bastía, fue designado por la Comisión de Acuerdos como el miembro acusador en la causa que se le sustancia al fiscal Gustavo Alcides Ponce Asahad (con prisión preventiva por 90 días), habida cuenta que Serjal presentó la renuncia aceptada por el Gobernador Perotti, que al decir del diputado Demócrata Progresista Gabriel Real no debería serle aceptada: “creo que aquí la cuestión debería ser más completa, y si bien la materia de tomar medidas ante la actuación estaría terminada por la renuncia hay cuestiones conexas, como puede ser una inhabilitación que exigen otro proceso", expresó.

El senador radical Lisandro Enrico recordó que en el año 2016 había solicitado al MPA la apertura de un Juicio Disciplinario contra Gustavo Ponce Asahad, por dejar en libertad a un prófugo de la justicia por doble homicidio en el barrio Toba de Rosario.

El diputado peronista Leandro Busatto azuzó: "durante estos seis años ocurrieron un montón de cosas impulsadas o avaladas por el estado, en este caso por el anterior gobierno que favorecieron este tipo de situaciones” apuntó, dejando en “claroscuro” que “esto no quiere decir que el anterior gobierno haya sido cómplice de lo que ocurre, pero favoreció caldos de cultivo que terminan en este tipo de situaciones, haciendo concursos para funcionarios judiciales a través del múltiple choice, aprobando pliegos a partir de una resolución ficta de la Asamblea legislativa por no conformar quórum, evitando modificar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.



SAIN APROVECHÓ EL CENTRO

(Y LA CLAVÓ AL ÁNGULO)

Inmediatamente de recibir la pelota llovida al área, el Ministro de Seguridad Marcelo Saín volvió a la carga con su discurso en lo que fue – siguiendo con la metáfora futbolera – un bombazo al ángulo (político): “esto recién empieza, no termina acá; desde el comienzo del gobierno de Omar Perotti dijimos que veníamos a dejar atrás una época donde la seguridad se gobernaba generalmente a través de pactos espurios y contubernios entre la política, la Justicia y la policía con el mundo criminal”. Y, como no podía ser de otra manera – sino no sería Saín – dejó un enigmático: “El interés de la prensa local por audios privados es amplio y se difunden por doquier. Pero no lo es por otros audios institucionales. ¿Qué raro, no?”.

¿A que “nuevos audios” (uno se dio a conocer el martes en la audiencia de imputación a Ponce Asahad) se refiere Saín?. Un colega twiteó que una fuente relacionada “con acceso a la investigación” le adelantó: "en los días siguientes va a haber más rock and roll".



DE PADRINAZGOS Y OTRAS YERBAS

En los mentideros políticos se habla de “padrinos” (políticos) no sólo de Serjal y Asahad, sino de otros tantos jueces y fiscales convalidados en todo este tiempo por las respectivas Asambleas Legislativas.

La ex Vicegobernadora de Hermes Binner y ex Fiscal Federal Griselda Tessio reseñó que “cuando finalicé mi mandato de vicegobernadora y asumí como diputada, integré la comisión de acuerdo- ¡Allí tuve luchas feroces!.

¡Ponce Asahad vino con dictamen negativo del concurso! En la entrevista tomada por 8 senadores y 4 diputados, estuvo pobrísimo y sus antecedentes eran pobrísimos. El Ejecutivo había elevado el pliego y mi bloque (UCR) y algunos socialistas me acompañaron con el voto negativo. Otros facilitaron su aprobación a través de la abstención”.

Y continúa memorando: “fueron varios los casos de esta naturaleza. Muchos de los designados llegaron de la manera que acabo de mencionar. Algunos fueron destituidos, otros siguen en funciones”.

Para algunos esto recién empieza; para otros sería importante que lo cubra un manto de piedad. Como en la tragedia de Beirut, nadie sabe -o si - a cuántos podría dañar la onda expansiva.