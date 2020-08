Zapatero Locales 07 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ex jefe de Gabinete municipal de Rafaela y actual secretario de Articulación de Políticas Públicas de la Provincia, Marcos Corach, compartió en su cuenta de Twitter el documento con el que el PJ le respondió al PS. Y con el siguiente mensaje: "El socialismo en Santa Fe, al igual que el macrismo a nivel nacional, parece no haber entendido el mensaje de las urnas: el pueblo les retiró la confianza. Ya no son quienes dictan las políticas. Ni están para dar indicaciones. Les toca ser oposición. Zapatero, a tus zapatos".