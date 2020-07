Primer Dominguitos virtual Región 15 de julio de 2020 Redacción Por Se desarrolló el pasado 12 de julio con meritoria intervención de ajedrecistas sunchalenses.

Los ajedrecistas representaron al taller del organismo municipal.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Con gran satisfacción desde el Municipio local se hizo saber que fue concretado el Primer Dominguitos virtual con una destacable participación de los ajedrecistas que concurren al taller del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini".

En tal sentido se remarcó que los talleres del Liceo Municipal no paran, continúan generando nuevos espacios de contacto, creatividad, entretenimiento y aprendizaje en tiempos de aislamiento.Este es el caso del Taller de Ajedrez, que el domingo 12 de julio disputó el primer torneo oficial virtual de la Federación Rafaelina de Ajedrez.

El mismo contó con la participación 67 ajedrecistas , de categorías Sub8, Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16, de los cuales 20 representaron al organismo municipal sunchalense, destacándose los siguientes resultados:

Categoría Sub 10:

2° Garrini Juan

3° Italiano Jaen

4° Cardozo Nicolás

6° Osorio Martina (Segunda Mejor Dama)



Categoría Sub 12:

3° Ghiberto Emilia (Mejor Dama)

4° Sodero Inés - (Segunda Mejor Dama)

5° Morales Albano



Categoría Sub 14:

3° Cáceres Agostina (Mejor Dama)



Categoría Sub 16:

1° Schneller Gabriel

2° Ferrato Santiago

Cabe mencionar que la Federación Rafaelina, estableció un calendario de torneos virtuales, dada la imposibilidad de concretarlos físicamente. Asimismo si las circunstancias y el contexto lo permite en un futuro, se cerrará el año con una competencia final presencial entre los mejores clasificados de cada categoría.