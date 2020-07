Vuelve Tiger Woods Deportes 15 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El golfista estadounidense Tiger Woods, número 14 del ranking del PGA Tour, aseguró que intentará "ganar, como siempre", en su retorno a la competencia oficial en el Memorial Tournament, que se jugará esta semana en Dublin, Ohio. "Mi intención es la de intentar ganar siempre. No sé si lograré el récord esta semana, pero lo intentaré", afirmó golfista estadounidense en rueda de prensa consignada por la agencia de noticias italiana ANSA.

Woods aludía a su objetivo de sumar su título número 83 del PGA Tour para convertirse en el jugador con más coronas del circuito de golf más importante del mundo, superando a su compatriota y ex colega Sam Snead. Tiger volverá a disputar un torneo del PGA Tour cinco meses después de participar del Génesis Open, jugado en Los Angeles y donde finalizó en un lejano puesto número 68. "Físicamente me siento realmente mucho mejor ahora respecto a cinco meses atrás cuando jugué el Génesis, mi último torneo oficial antes del aislamiento", refirió Woods.

El golfista de 44 años y dueño de quince títulos de Grand Slam explicó que decidió volver a competir recién ahora "por motivos de seguridad, pese a que el PGA Tour hizo un trabajo fantástico para garantizar la salud de todos los protagonistas".



SIN PUBLICO

Los play off de la FedEx Cup de golf se llevarán a cabo sin público por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus, en consonancia con el resto de los torneos que se disputan tras la cuarentena. Los torneos "The Northern Trust", "BMW Championship" y el "Tour Championship", posteriores a la temporada del PGA Tour y previstos entre el 20 de agosto y el 7 de septiembre, se disputarán entonces sin espectadores, informó la agencia italiana de noticias ANSA.