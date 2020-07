Blanco, sobre García y la venta de Centurión Deportes 15 de julio de 2020 Redacción Por RACING

El presidente de Racing, Víctor Blanco, confirmó ayer que el arquero Javier García dejó de pertenecer a la entidad de Avellaneda luego de que descartara el ofrecimiento para renovar su contrato, al tiempo que sostuvo que el mediocampista Ricardo Centurión, quien seguirá su carrera en Vélez, "cumplió un ciclo" en "La Academia".

"Javier García no contestó a nuestra propuesta. Eso significa que no la aceptó. Fue la máxima que podíamos hacer por la crisis que viven los equipos argentinos. Hoy no es jugador de Racing", declaró.

En declaraciones a DirecTV Sports, el titular de Racing hizo referencia al arquero, quien era suplente en el equipo conducido por Sebastián Beccacece, detrás de Gabriel Arias.

García, de 33 años, jugó 14 partidos en Racing y recibió 10 goles, en los casi tres años que estuvo en el club de Avellaneda donde obtuvo la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

En cuanto a Centurión, Blanco deseó "que le vaya bien en Vélez" y agregó: "Cumplió un ciclo en Racing. Si estaba la posibilidad de venderlo, lo hacíamos, siempre fuimos coherentes con eso. Es joven y un gran jugador, ¿quién te dice el día de mañana no termina volviendo?".

El club de Liniers le compró a Racing el 40 por ciento del pase del volante en cerca de 2,5 millones de dólares.

"El que más se movió fue Vélez, desde un principio, y por eso el jugador cerró ahí", explicó el dirigente.

Por otra parte, volvió a hablar del regreso de los planteles del fútbol argentino a los entrenamientos tras la interrupción de las actividades por la pandemia de coronavirus. "Estamos en la Copa, por supuesta nos apremia más porque tenemos fecha de comienzo. El campeonato quizá puede empezar una semana más tarde, porque decidimos nosotros y no dependemos de nadie. En este caso, los equipos que participan en la Copa, no estaría mal, siempre preservando la salud, arrancar lo antes posible", consideró.