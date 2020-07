Trabajar con Tom Cruise: una pesadilla Información General 14 de julio de 2020 Redacción Por Así se expresó la actriz británica Thadie Newton.

La actriz británica Thandie Newton, conocida a través de la serie “Westworld”, relató la “pesadilla” que resultó para ella haber trabajado junto a Tom Cruise en “Misión: imposible 2” en 2000, y aunque ya pasaron dos décadas de aquel encuentro no puede olvidar lo traumático que fue para ella.

Así lo declaró a la página Vulture, en una entrevista en la que se trató, entre otros asuntos, el caso de personas reconocidas que acaban involucradas en la cienciología -como el guionista Paul Haggis- lo que inevitablemente derivó la conversación hacia Cruise y la experiencia “de pesadilla” que fue tratar con el astro, publicó la agencia Europa Press.

“Nunca me lo habían preguntado, pero tenía miedo de Tom –resaltó la actriz-. Era un individuo muy dominante; intenta con mucho esfuerzo ser buena persona, pero con la presión... Creo que tiene la sensación de que él solo puede hacerlo todo", reveló la actriz.

Al parecer el director John Woo tomó la decisión de que el personaje de Newton no hablara inglés, algo que fue de utilidad en la película, pero que no sentó bien al equipo, en especial a Cruise.

Tal y como lo cuenta Newton, en sus intentos por ayudarla a aprenderse el guión, lo único que consiguió el actor fue ponerla más nerviosa e incluso frustrarla.

“Tom no estaba contento porque tenía las líneas más complicadas –explicó-. Simplemente me empujó hacia un terreno de terror e inseguridad. Fue una verdadera lástima. Estaba avergonzada", aseguró la ahora veterana actriz, que por aquel entonces estaba dando sus primeros pasos en el cine y que tuvo un destacado papel en “Crash” (2004), de Paul Haggis.

Quitándole un poco de seriedad al asunto, Newton narró cómo, en pleno rodaje, vio cómo a Cruise le salía un grano en la nariz que posteriormente le desaparecía: "Al principio de la noche tenía esa marca roja en la nariz y al final sólo tenía un punto blanco. No es broma, así de agresivo es su metabolismo", bromeó.