La gran sorpresa del Cantando 2020 Información General 14 de julio de 2020 Redacción Por Se cerró la lista y una reconocida actriz completó el total de 20 participantes. A último momento, cuando la convocatoria se estaba cerrando, se incorporó una gran figura del espectáculo. Los detalles de su ingreso.



Cada vez falta menos. La cuenta regresiva está en marcha y no se detiene. El Cantando 2020 comienza a calentar motores para intentar revertir el rating que día a día acumula El Trece. Números que en su competencia con Telefe, su rival directo, no logra acomodar. Con todos los participantes contratados, con las firmas estampadas, y ya ensayando para el show, solo queda esperar a que llegue el 20 o a más tardar el 27 (uno de esos dos lunes saldrá al aire). Ese día, de la mano de Ángel de Brito y Laurita Fernández, el reality dará el puntapié inicial.

El cierre de la lista, que fue confeccionada de manera relámpago, tuvo una sorpresa, una incorporación impensada, y fue el propio conductor de LAM el encargado de terminar con los supuestos y los interrogantes. Se terminaron los misterios sobre quiénes serán las personas que saldrán a la pista a mostrar sus dotes como cantantes. En medio de los resguardos por el coronavirus, de todas las medias que se deben tomar, no fue sencillo llegar a destino sin complicaciones, pero lo hicieron.

Sin preámbulos y dándole la bienvenida a la nueva integrante, contó: “La participante número 20 es nada más y nada menos que Laura Novoa. Una actriz súper talentosa, súper completa. Laura hizo de todo en el teatro, en la tele, en el cine, así que le mandamos un gran beso grande a la última incorporación”.

La actriz se estaba preparando para filmar El asesinato de María Marta García Belsunce, una miniserie que estaba preparando Pol-Ka. Un trabajo sobre uno de los casos policiales más escalofriantes y que marcó al país. Debido al aislamiento social que está atravesando el AMBA, el arranque de las grabaciones se vio trunco. De este modo, con tiempo libre y la necesidad de trabajar, se anima a dar un viraje en su vida artística.

Novoa se incorpora para reemplazar a su colega Georgina Barbarrosa. La actriz había aceptado la propuesta, pero decidió pegar un portazo cuando se enteró de la incorporación de Moria Casán como jurado del certamen. Moria la había criticado, dijo que no le caía bien, que tenía mala vibra y hasta que en el programa la iba a escuchar para poder ponerle un puntaje, pero que no la iba a mirar a los ojos.

La pelea entre ellas no empezó en esto, sino que data de varios años atrás. Georgina no le perdona que Casán que en el 2017 haya hablado mal del Vasco Lecuna, el ex marido de Georgina que fue asesinado en el 2011 luego de un violento asalto.

En cuando al Cantando, a lo largo de las últimas semanas fue enumerando uno a uno los participantes que iban firmando sus respectivos contratos. “Ya dijimos Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Floppy Tesouro, se fueron incorporando el fin de semana y ahora sí, ya están todos los equipos confirmados”, remarcó el periodista con mucha alegría y ansioso por el debut.

A continuación, repasó uno por uno los famosos que le darán vida al programa. “Floppy (Tesouro), Carmen (Barbieri), Flor Torrente, Sofi Morandi, La Bomba Tucumana con Tyago Griffo que se sumaron hace poco, Dan Breitman, Lizardo Ponce, Adabel Guerrero, Melina Lezcano con Juan Pérsico de Agapornis, Jey Mammon, Esmeralda Mitre, Miguel Ángel Rodríguez, Mariana Brey, Karina Jelinek, Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, que entraron juntos. También van a estar Lolita Latorre, Agustín Sierra, Federico Salles, que es un actor talentosísimo de comedia musical, que va a cantar con Cande Molfese y Facu Mazzei con Agustina Agazzani”, detalló Ángel.