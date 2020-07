Otra vez se terminaron antes partidos de fútbol y de bochas Locales 13 de julio de 2020 Redacción Por Continuaron los controles de las diferentes fuerzas de seguridad para garantizar que los vecinos y vecinas cumplan con las medidas de prevención solicitadas por el Estado Nacional. Se desconcentraron ciudadanos en espacios públicos y que participaban en partidos de fútbol y de bochas.

Con la firme decisión de acompañar las medidas del Estado Nacional para evitar los contagios por Covid-19 y que los vecinos y vecinas respeten la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Provincia, las fuerzas de seguridad profundizaron los controles en Rafaela en el marco de un trabajo conjunto con personal de la Guardia Urbana, de la Guardia de Infantería de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V y de la Policía de Acción Táctica.

Los procedimientos se llevaron a cabo en sectores donde se ocuparon los espacios públicos y se realizaron actividades deportivas no habilitadas como partidos de fútbol y bochas, entre otros. Además se desalentó a la conglomeración de ciudadanos en los juegos de las diferentes plazas de la ciudad.

La actuación de los uniformados se realiza ante un período crítico en la lucha contra la pandemia, porque al aumentar la circulación de personas se incrementa la probabilidad de contagios, independientemente que haga más de 70 días que no hay casos en Rafaela.

Se recuerda que en este contexto es clave la colaboración y el compromiso de todos los rafaelinos. Por eso, se solicita que ante el incumplimiento de algunas de estas medidas se denuncie a los números de teléfonos 105 de la GUR o al 911 de la Policía.



EN LA PROVINCIA

Por su parte, la Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó 41.580 controles durante el fin de semana largo, y 352 vehículos debieron regresar a su lugar de origen desde los 26 puestos de fiscalización (22 provinciales y 4 interprovinciales), para evitar el ingreso indiscriminado de personas a la provincia.

“Teníamos información de que varias personas pensaban venir a la provincia, sobre todo al sur, desde Capital Federal y el Conurbano bonaerense a pasar cuatro días, pero desde Santa Fe dejamos en claro que el fin de semana no era turístico, y por lo tanto, con más de 26 puestos de control, nos ajustamos a la ley para que las personas circulen con la documentación correspondiente”, aseguró el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo.

El responsable del área indicó que se puso “especial foco en los permisos transitorios, como los de cuidado de familiares enfermos, o los de cuestiones de salud, y nos llamó la atención que encontramos códigos QR inexistentes, lo que habla a las claras de que la gente no entiende como es esta cuestión, por lo que decidimos extender esta metodología de trabajo los fines de semana”.

“El objetivo primordial fue que las personas que transitaban sin permiso vuelvan a sus lugares, y hasta el domingo 12, fueron en total 352 los vehículos que tuvieron que volverse, y en algunos casos fueron puesto a disposición de la Fiscalía”, concluyó Aymo.