Un plan estímulo para promover exportaciones

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno prepara un plan para promover el crecimiento de las exportaciones, un elemento que considera "central" para "una macroeconomía más estable que estimule el desarrollo productivo" tras la crisis por el coronavirus.

La administración de Alberto Fernández apunta a no "quedarse en una ayuda de emergencia que tiene que ver con un momento muy particular de la Argentina", sino a "lograr que las empresas vuelvan a producir y pasar a un etapa de un paquete orientado en materia de política pública a estimular la actividad productiva y la inversión privada".

Así lo indicó Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, quien aseguró que busca "proyectar una recuperación vigorosa que no sea por un año, sino que se proyecte en el tiempo".

"Queremos pensar en varios años de recuperación y crecimiento", afirmó el funcionario, quien destacó: "Pensamos que la combinación entre estímulos de desarrollo productivo, más el trabajo internacional de promoción que está comenzando a realizar la Cancillería, va a hacer que la Argentina pueda crecer fuertemente en exportaciones y es el elemento central para una macroeconomía más estable que estimule el desarrollo productivo".

En ese sentido, puntualizó: "Vinculando la reactivación en la construcción y obra pública, el consumo y la parte industrial, un eje central en el que estamos pensando, es un poco el marco general que permite pensar en salir de la crisis tan profunda que nos llevó la pandemia".