Juntos por el Cambio solicita una Ley de Emergencia para el sector Turístico Locales 11 de julio de 2020 Redacción Por Desde el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio se presentó esta propuesta para un sector muy castigado en medio de la pandemia.

FOTO ARCHIVO PROYECTO. La diputada Ximena García dio detalles sobre el tratamiento de esta iniciativa.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio se presentó una propuesta para avanzar sobre una Ley de Emergencia para el sector Turístico.

Para dimensionar la problemática, es preciso observar algunas cifras que ha arrojado el sector; según datos de la FHEGRA, la actividad general del sector cayó durante el mes de marzo un 60%,como consecuencia de la merma de la demanda y se fue intensificando hasta llegar a una paralización sin precedentes. En nuestro país este sector representa ingresos por 5400 millones de dólares, más de un 650.000 puestos de trabajo directos en turismo, es la cuarta actividad generadora de divisas del país y del 8% del total de las exportaciones.

Al respecto del tratamiento del proyecto la diputada Ximena García expresó: "lamentamos que los diputados y diputadas del Frente de Todos con la complicidad de los otros dos bloques opositores no acompañen la declaración de Emergencia del sector turístico; en diciembre de 2019 no han tenido problemas en declarar 9 emergencias juntas".

A su vez, a través de sus redes sociales indicó, "hoy nos encontramos con una situación crítica, el 75% de los establecimientos Hoteleros, Gastronómicos y de Agencias de Viajes están en peligro de cierre, razón más que suficiente para declarar la emergencia”.

Muchas actividades económicas se encuentran en una situación de incertidumbre demasiado grande para pensar en salidas cortoplacistas a la crisis. En particular, el turismo, la hostelería y la gastronomía, hace más de 100 días que han visto su actividad paralizada totalmente. Sin las herramientas justas, será imposible su recuperación.