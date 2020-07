Caso Gutiérrez: recusaron a la fiscal Natalia Mercado Nacionales 10 de julio de 2020 Redacción Por Ahora se frena la causa hasta resolver el pedido.

RIO GALLEGOS, 10 (NA). - El juez Carlos Narvarte suspendió en las últimas horas las acciones en la investigación por el crimen de Fabián Gutiérrez hasta tanto se resuelva la recusación que la defensa de los hermanos Zaeta presentó sobre la fiscal Natalia Mercado por su parentesco con Cristina Kirchner.

Luego de que el abogado defensor de los acusados Facundo y Agustín Zaeta recusara a Mercado, el magistrado cursó vista del escrito a la funcionaria judicial para que responda. Mientras eso suceda, Narvarte decidió suspender todo acto procesal en la causa, supo NA.

Este jueves se presentó a declarar en el Juzgado de El Calafate Agustín Zaeta, uno de los cuatro detenidos por el crimen de Gutiérrez. El joven se había negado a declarar inicialmente, pero su abogado defensor, Carlos Muriete, lo persuadió para se presentara.

El letrado afirmó que su cliente tiene una coartada por haber estado en la zona de Punta Soberana y manejando la camioneta en la que se encontraron elementos relacionados con el crimen. "Él no tiene nada que ver y eso quedará claro" sostuvo Muriete, quien confía en que el juez resolverá en forma positiva su excarcelación.

En paralelo, según señalaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, habría aparecido el celular de Facundo Zaeta, el principal acusado del crimen del ex secretario de Cristina Kirchner.

En los primeros allanamientos el aparato no había aparecido, pero a la hora de las detenciones fueron incautados un par de celulares, uno de los cuáles no había sido reconocido.

En las últimas horas, la novia de Facundo, que había sido demorada unas horas el pasado lunes, se presentó en el Juzgado en forma espontánea y habría reconocido ese teléfono como el de su pareja.

Este miércoles, en tanto, los abogados querellantes Sandro Levín y Gabriel Giordano tomaron vista del expediente, y tenían previsto presentar un escrito con unos siete testigos que fortalecerían su hipótesis de un crimen por dinero.

Al menos para uno de ellos quieren garantías de protección de identidad.

Los abogados aseguran que podría aportar información sustancial y que daría un nuevo viraje a la causa.

Al igual que los pedidos de los Zaeta, el de la querella también deberá esperar hasta que se resuelva la recusación de Mercado, algo que podría ser en cuestión de horas.