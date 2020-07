"No hay problema con el protocolo" Deportes 09 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA) - "No hay problema con el protocolo", afirmó el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, al referirse a la vuelta de los entrenamientos de los planteles de fútbol, pero aclaró que lo complicado es poder hacerlo en el ámbito del AMBA. "Quiero aclarar que no hay una cuestión con el protocolo, porque el del fútbol es similar al que están utilizando, por ejemplo, el rugby o el hockey", señaló Lammens en declaraciones radiales.

El ex presidente de San Lorenzo se mostró partidario del protocolo que impulsa la AFA para la vuelta de la práctica del fútbol, en un principio en los entrenamientos, pero aclaró que todo está supeditado a la situación que se viva en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Lammens explicó que "el problema es que un porcentaje altísimo de los equipos están en AMBA y eso es lo que determinó que no empiecen los entrenamientos".

Las declaraciones de Lammens se dan luego que el presidente de Lanús, Nicolás Russo, indicó que a su entender en la primera semana de agosto se podrían retomar los entrenamientos, teniendo en cuenta que la competencia podría volver en septiembre.

Sin embargo, el ministro nacional se diferenció del titular del "granate" y agregó que si bien tiene "un gran respeto" por Russo, "seguramente interpreta que en esa fecha estaremos en una fase diferente en el AMBA y eso permitirá los entrenamientos. Ojalá así sea".

El fútbol en Argentina se paralizó el pasado 17 de marzo, cuando el Gobierno determinó la cuarentena preventiva por la pandemia de coronavirus. Si bien en algunas provincias la fase de aislamiento se levantó en gran medida, y que ciertos clubes podrían volver a entrenarse, desde la AFA se determinó que los equipos del interior no podían retomar sus actividades, dado que en el AMBA no se podía hacer por estar en una fase más restringida.