Economía destacó el apoyo del G20 y el Club de París a la oferta argentina por la deuda Nacionales 09 de julio de 2020 Redacción Por OTRO CONTUNDENTE RESPALDO DEL FMI

FOTO NA GUZMAN. Durante la reunión ministerial de alto nivel del G20 y el Club París, organizada por Arabia Saudita.

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Ministerio de Economía destacó ayer el "fuerte respaldo" del Grupo de los 20 (G20) y el Club de París a la propuesta de reestructuración de deuda que el Gobierno presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

En un comunicado, el Palacio de Hacienda resaltó que los países miembros del G20 y del Club de París "expresaron su fuerte respaldo a la oferta presentada por la Argentina a los acreedores de la deuda pública externa". Resaltó también que instaron a los acreedores a considerar de "manera positiva" la oferta, para llegar a un pronto acuerdo.

El respaldo a la Argentina se produjo durante la reunión ministerial del G20 y el Club París para analizar la crisis provocada por el COVID-19, organizada por Arabia Saudita.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, quien participó de la videoconferencia, dijo que "si hay un país que conoce lo nocivo que son los descalces de moneda, es Argentina". "De hecho, ahora estamos haciendo nuestros máximos esfuerzos para reestructurar la deuda en moneda extranjera luego de un sendero de endeudamiento a partir de 2016 que terminó mal", explicó.

Sobre los efectos de la pandemia, Guzmán señaló que "es fundamental evitar aumentos de la pobreza y de la indigencia, y la destrucción de capacidades de las personas y de las empresas, por lo que las medidas que hemos implementado tienen que ver con esos objetivos".

El comunicado destaca en especial los apoyos de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y del ministro de Economía de Arabia Saudita, Mohammed Al Jadaan.

Georgieva señaló que "tanto acreedores como el país puedan unirse, y tenemos que esforzarnos para lograr la colaboración mutua entre acreedores y deudores, de una manera racional y respetuosa", y comprometió el apoyo del organismo y el Banco Mundial para que se pueda lograr un acuerdo.

Al Jadaan pidió a los tenedores privados de la deuda "considerar la iniciativa de Argentina de una manera positiva".

Economía destacó también el apoyo del presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien afirmó que "los acreedores privados del sector público también deben involucrarse".

El ministro de Economía de México, Arturo Herrera Gutiérrez, sumó su voz de apoyo durante la reunión ministerial al expresar: "Me uno tanto a Mohammed como a Kristalina, deseando un rápido y sensible acuerdo entre Argentina y sus acreedores".



DOS FONDOS AUN

EXIGEN MAS

La extensa negociación por la reestructuración de deuda sufrió ayer un nuevo traspié luego de que dos de los principales grupos de acreedores reclamaran cambios en la última oferta presentada por el Gobierno, aunque reconocieron que la propuesta es "un paso en la dirección correcta".

El domingo por la noche el Ministerio de Economía difundió el documento que establece el plan de pagos a los bonistas y que estará vigente hasta el 4 de agosto, y el lunes hizo la entrega formal a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por las siglas en inglés).

Durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández aseguró que esta propuesta representa el "máximo esfuerzo" que puede hacer la Argentina, mientras que en esa misma línea el ministro Martín Guzmán advirtió que el país "no tiene margen" para mejorarla.

En este contexto, los grupos Ah Hoc -entre los que se encuentran el fondo más grande del mundo, BlackRock- y Exchange, emitieron un comunicado en el que plantearon quejas y reclamos, pero también dieron señales de estar interesados en buscar un entendimiento y de seguir invirtiendo en el país.

En el documento, aseguraron que la propuesta "no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de la Argentina para entregarle una reestructuración de la deuda exitosa". Consideraron, no obstante, que es alentadora, pues busca "proporcionar una base para un compromiso constructivo" y reconocieron estar "preparados para entablar debates sobre modificaciones que puedan lograr una reestructuración consensuada".

"Creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes. Romper el estancamiento entre Argentina y sus acreedores es una alternativa mucho mejor que otro ciclo de rechazo y examen de alternativas más drásticas en ambos lados", indicaron los fondos que aseguran poseer tenencias por u$s 21.000 millones.

Aseguraron que "una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente".

Los dos grupos reúnen a los fondos BlackRock, Ashmore, Fidelity, T. Rowe y Monarch, y proponen elevar el valor presente promedio de la oferta a 57,6 dólares, contra los 53,5 del último ofrecimiento del Gobierno.