Scola, optimista hacia Tokio Deportes 08 de julio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El ala-pivot argentino Luis Scola, de 40 años, admitió ayer que su "deseo" es poder jugar por quinta vez en su carrera los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, al ser presentado en su nuevo club Varese de la Serie A de Italia, donde remarcó que está "fuerte física y mentalmente".

Scola quiere convertirse en el primer argentino en poder disputar cinco ediciones diferentes de la máxima cita del deporte mundial, luego de haber integrado la Selección argentina de básquetbol en Atenas 2004 (medalla dorada), Pekín 2008 (bronce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. "Estoy deseando jugar cinco juegos olímpicos, que para mí sería increíble, pero no sería la primera persona en hacerlo. Sería el primer argentino que lograría eso, pero no sería el primer basquetbolista, otros ya lo hicieron", afirmó Scola en conferencia de prensa.

El capitán de la Selección argentina, subcampeón Mundial en China 2019, estuvo acompañado por el presidente de la Liga de baloncesto de la Serie A, Umberto Gandin, el manager de su nuevo club Andrea Conti y el entrenador Attilio Caja. Scola anunció que no quería jugar más en la Euroliga tras abandonar al Olimpia Milano, y entonces trascendió que podría abrirse una puerta para regrese a un equipo de la Argentina (se rumoreó hace unos días que Boca lo querría en sus filas) y se retirara en la Liga Nacional.

"Cuando decidí que no quería jugar Euroliga, tuve que tomar una decisión. Estoy fuerte física y mentalmente para dar el 100% para un equipo. Me tomó un par de semanas darme cuenta de eso, para pensar que era algo que quería hacer y decidí que quería hacerlo", argumentó. Y cerró: "Sé que la gente espera mucho de mí, y eso es algo bueno, cuando la gente no espera nada es un problema. Es una gran responsabilidad, ahora voy a hacer lo que siempre hago: trabajar".