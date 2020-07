Operativos conjuntos en espacios públicos Locales 06 de julio de 2020 Redacción Por Se realizaron controles en lugares donde se llevaban a cabo actividades no permitidas, entre ellas partidos de fútbol y bochas. También encuentros al aire libre.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CONTROLES. Se llevaron a cabo en distintos puntos de Rafaela.

Durante la tarde de este domingo, personal de la Guardia de Infantería de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V, de la Policía de Acción Táctica y de la Guardia Urbana Rafaelina, llevaron a cabo un operativo conjunto en sectores donde se ocuparon los espacios públicos y se realizaron actividades no habilitadas en el marco del distanciamiento dispuesto por el gobierno provincial.

En distintos puntos de Rafaela, principalmente en la zona de la ciclovía, colectora de Ruta Nacional 34 y plazas, se reunieron desde temprano varios grupos de personas que fueron retirados por los operativos. También se labraron actuaciones por el no cumplimiento de las normativas vigentes y no respetar el distanciamiento social.

Recordemos que las medidas surgen de una acción delineada en el Comando Unificado que se reúne cada semana para planificar los operativos que se desarrollan en nuestra ciudad, en materia preventiva y del que participan todas las fuerzas con sede en nuestro ámbito.

En este contexto en el que se registra un aumento de casos de coronavirus en la Provincia, desde el Municipio destacada una y otra vez que es clave la colaboración y el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, se solicita que ante el incumplimiento de algunas de estas medidas, se denuncie a los teléfonos 105 de la GUR o al 911 de la Policía. "La responsabilidad individual es clave en estos tiempos" insisten porque en caso de que se confirme un contagio en Rafaela se corre el riesgo de retroceder casilleros, es decir que se podría retornar a fases que impliquen el cierre de bares, restaurantes e incluso el comercio considerado no esencial, tal como ha ocurrido en ciudades santafesinas donde se reportaron casos.

Este es el período más crítico en la lucha contra la pandemia porque, al aumentar la circulación de personas, se incrementa la probabilidad de contagio del COVID-19, independientemente que hace más de 70 días que no hay casos.

Por último, se recordó que continúan los controles en los accesos a nuestra ciudad en forma permanente. En la Ruta 34 (norte y sur) y en la 70 (este y oeste). Allí se solicitan los permisos necesarios de circulación y con el arco sanitario se rocía a cada vehículo que pasa por la ciudad.