El 60% de las escuelas no tiene conectividad

En una entrevista que brindó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, al noticiero de Next Tv, el funcionario advirtió la enorme desigualdad que existe en la Argentina y el retroceso que produjo la gestión de Mauricio Macri, dejando de lado el programa Conectar Igualdad.

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, brindó una entrevista al canal Next Tv de nuestra ciudad, donde analizó los efectos de la pandemia en cuanto a la educación y al proceso que desde el 16 de marzo se lleva adelante en todo el país. “Esta pandemia ha iluminado la desigualdad y nadie puede ignorar la profunda desigualdad que hay en América Latina y en Argentina en particular. Una desigualdad que a partir de las malas políticas de los últimos años, en términos de acceso a la tecnología se ha profundizado esa desigualdad. Distinta sería la realidad si la gestión de Mauricio Macri le hubiese dado continuidad al plan conectar igualdad.

En ese sentido el Ministro Trotta puso de ejemplo la gestión de Cristina Kirchner donde dijo que entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron más de 5 millones de computadoras, que el Estado le otorgaba a los alumnos y señalando que en muchos casos era la primera y única computadora en esa familia. Además el funcionario nacional resaltó que la administración anterior, dejaba esas computadoras en gabinetes informáticos en las escuelas y que en 4 años de gobierno fueron tan solo 800.000 computadoras, haciendo hincapié en el retroceso que esto generó en cuanto a accesibilidad a la tecnología para muchos chicos. “Ahí vemos lo que es el retroceso cuando el Estado no asume su responsabilidad, por eso nosotros en el marco de esta pandemia debemos desplegar una agenda no tecnológica, -que también lo hacemos-, pero ponemos el foco en una agenda analógica, donde llevamos distribuidos más de 30 millones de cuadernos con distintas actividades para todas las edades escolares y la producción de 21 horas entre televisión y radio, todos los días, para llegar a todos nuestros estudiantes, llegar a la ruralidad. La tele y la radio tiene una penetración absoluta en todos los hogares, cosa que no podemos decir lo mismo con el acceso a la web o a la conectividad”, sostuvo Trotta.



VUELVE "CONECTAR IGUALDAD"

El Ministro de Educación Nicolás Trotta confirmó esta información, resaltando que “vuelve conectar igualdad, nuestro programa de conectividad en un momento de enorme complejidad como transita la Argentina en términos económicos y fiscales, hace eje en tres cuestiones; por un lado la distribución de computadoras a nuestros estudiantes. Nuestro compromiso en este 2020 es poder cubrir a todos los estudiantes de los 4tos años del secundario, de manera universal en todas las escuelas públicas. Nos restan distribuir hacia fin de año al menos 350.000 computadoras más para poder cumplir ese componente”. Asimismo el Ministro precisó que la idea es avanzar en los próximos tres años y medio con la conectividad en todas las escuelas, ya que el 60% de las escuelas en la Argentina no tiene acceso a la web y también pretenden el desarrollo de una plataforma educativa que garantice la gratuidad de la navegabilidad educativa desde celulares.