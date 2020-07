Franco Davín contrajo coronavirus en EE. UU. Deportes 05 de julio de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO WEB AFECTADO./ El entrenador argentino trabaja en Florida.

El extenista y entrenador argentino Franco Davín, excoach de Juan Martín del Potro y Gastón Gaudio y que trabaja en una academia de tenis en Key Biscayne, dio positivo por coronavirus el lunes último y se encuentra en buen estado, aislado en su casa de Miami, Estados Unidos.

Davín, quien fue también capitán del equipo argentino de Copa Davis, se sintió mal la última semana y, aunque en principio pensó que se trataba de una insolación, el viernes 26 de junio decidió hacerse un test de Covid-19. El lunes último le dieron el resultado que arrojó positivo, según le confiaron a Télam desde el entorno del entrenador.

El extenista de 50 años, actual coach del británico Kyle Edmund, entrena a varios profesionales de distintos niveles en la academia estadounidense, donde comparte espacio con otros técnicos, entre ellos la argentina Patricia Tarabini. Una vez que se enteró de su resultado positivo, Davín les avisó a Tarabini y a todas las personas que estuvieron junto a él en días anteriores, como el tandilense Juan 'Pico' Mónaco, con quien compartió una filmación.

Tarabini se realizó el hisopado y todavía no sabe el resultado. Davín, nacido en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, está radicado en Miami hace varios años, y vive con su mujer, Mariana, y sus hijos, Nacho y Juana, quienes están bien de salud. Además de ser jugador y capitán argentino de la Davis, Davín fue entrenador de Gaudio cuando ganó Roland Garros en 2004 y también coach de Del Potro cuando el tandilense se impuso en otro torneo de Grand Slam, el US Open, en 2009. Como tenista, Davín alcanzó el puesto 30 del ranking de la ATP y sumó tres títulos: Saint Vincent (1989), Palermo (1990) y Bucarest (1994). Se retiró en 1997.



OTRO TENISTA AFECTADO

El tenista estadounidense Frances Tiafoe, ubicado entre los 100 primeros del ranking mundial de la ATP, reveló ayer que padece coronavirus y abandonó el torneo de exhibición del que participaba en Atlanta, denominado All American Team Cup. "Desafortunadamente, obtuve un resultado positivo anoche de Covid-19 y tengo que retirarme del evento especial de la All-American Team Cup en Atlanta este fin de semana. En los últimos dos meses estuve entrenando en Florida y obtuve resultados negativos en los test que me efectué allí hace tan solo una semana", publicó Tiafoe en su cuenta de la red social Twitter.

Tiafoe, de 22 años y ubicado en el puesto 81 del ranking mundial, cumplió su mejor temporada en 2018 cuando conquistó el título en Derlay Beach y llegó a la final en Estoril, eso le permitió escalar hasta el puesto 29 del escalafón de la ATP.