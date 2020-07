De la confianza de Néstor a los tironeos con Cristina Nacionales 05 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Fabián Gutiérrez, quien fue hallado asesinado ayer en la ciudad santacruceña de El Calafate, ingresó al círculo de Néstor Kirchner en la campaña presidencial de 2003, gracias a su abuela, que era una militante muy presente del Partido Justicialista de la provincia patagónica. En ese entonces, el ex funcionario compartió el espacio de trabajo con Daniel Muñoz, Miriam Quiroga y Valerio Martínez.

Cuando llegó al poder en 2003, Kirchner lo convocó para trabajar junto a él como secretario adjunto, función que no duraría mucho, ya que una semana más tarde lo derivaría al staff de Cristina Kirchner. Acompañando en todo momento a la primera dama, en sus viajes y sus asuntos gubernamentales. Gutiérrez no recibió gustosamente este cargo, ya que no soportaba el carácter de Cristina Kirchner y, según sus palabras, "nadie quería trabajar con ella".

El 25 de mayo del 2005, Gutiérrez, que era la única persona que estaba todo el tiempo con la primera dama, tuvo una fuerte discusión con ella y decidió renunciar.

El ex funcionario declaró en la causa judicial por los cuadernos de la corrupción que cuando la entonces primera dama y senadora Cristina Kirchner salía del Senado, se dirigía a la Casa Rosada. Allí, Gutierrez podía observar la presencia de José López llevando bolsos a Néstor Kirchner, además de Ricardo Jaime, al cual veía frecuentemente con una mochila que siempre usaba.

Luego de los encuentros del presidente Kirchner con De Vido, Jaime y López, Gutierrez se declaró que se iba en helicóptero con el mandatario, su esposa y Carlos Zannini. Según él, en esos vuelos "traían recaudación".

Luego de su renuncia en 2005, Gutiérrez le pidió trabajo a José López, pero éste no le contestó y eso generó insultos hacia el mismo por parte de Gutiérrez. Cerca de la asunción presidencial de Cristina Kirchner, a Gutiérrez lo vuelven a convocar, esta vez se reunió con Néstor Kirchner, el cual le propuso que dejaran el pasado atrás.

Kirchner en ese entonces necesitaba gente de confianza para estar al lado de la presidenta y Gutierrez ocupó el cargo de secretario adjunto.

Durante este nuevo período, Gutiérrez contó que se dedicó a acompañar a Cristina Kirchner a distintos lugares sin ningún tipo de responsabilidad. Gutiérrez recordó que Daniel Muñoz, entonces secretario presidencial, llevaba valijas con candado y era el único que las tocaba.

La muerte de Néstor Kirchner cambió todo para Gutiérrez. Según sus palabras, Muñoz se retiró y los secretarios habituales se fueron, La Cámpora tomó el espacio de poder y él se desvinculó del Gobierno.