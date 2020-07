Es solo la punta del iceberg de las epidemias: viróloga de Wuhan Información General 04 de julio de 2020 Redacción Por La experta aseguró que es importante que los países colaboren para investigar sobre los tipos de coronavirus y advirtió que "hay muchos por venir".

La subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan, Shi Zhengli, quien ha estudiado el coronavirus en murciélagos por años, dijo que las características genéticas de los virus con los que ha trabajado en el laboratorio no coinciden con las del Sars-CoV-2, que está afectando a la humanidad en estos momentos. la reconocida viróloga aseguró que el coronavirus es ‘‘solo la punta del iceberg” y pidió cooperación internacional en la lucha contra las epidemias que están por venir.

Zhengli señaló que por el momento, un total de 12 virus están siendo analizados para conocer qué impacto tienen sobre el ser humano y hasta qué punto pueden tener una afección fatídica en el cuerpo, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a trabajar en conjunto y evitar politizar la ciencia. “Debemos adelantarnos para aprender sobre estos desconocidos virus albergados en animales salvajes en la naturaleza y dar alertas tempranas”.

Asimismo, enfatizó en que si esos virus no se estudian, ‘‘posiblemente habrá otro brote”, “juraría por mi vida” que la pandemia no tiene nada que ver con su laboratorio.