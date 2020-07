Once parejas ya obtuvieron sus turnos para casarse en agosto

En agosto vuelve a Rafaela el amor con papeles. Desde el inicio de la cuarentena forzada por la pandemia, el 20 de marzo, no se formalizaron casamientos en la sede del Registro Civil. El último se había concretado un lejano 15 de marzo y desde ese día nadie pudo casarse por civil en la ciudad.

Pero desde esta semana la oficina que funciona en calle Ituzaingó, a metros de bulevar Roca, comenzó a otorgar turnos a las parejas que pretenden sellar su amor en un documento público. Y en apenas cuatro días ya se anotaron 11 parejas de novios para contraer matrimonio en agosto próximo, varias de ellas que sufrieron la suspensión de sus fechas por la adopción del repentino aislamiento obligatorio. Porque durante este mes no habrá ceremonias sino que solo se darán turnos para el trámite que se deberán realizarse solo en horario matutino. "Por ahora solo se llevarán a cabo en la sede del Registro Civil. Los oficiales de justicia no pueden validar una unión civil fuera de este ámbito", plantearon desde el organismo.

El primer casamiento tras la suspensión ya tiene fecha confirmada: será el lunes 3 de agosto a las 10:00, bajo un estricto protocolo. Ya no se permitirá una masiva presencia sino que, todo lo contrario, solo los que cumplan un rol en el acto administrativo permanecerán en la sala de audiencias: la oficial de justicia, los novios, dos testigos y puede haber dos invitados. O bien un invitado y un fotógrafo para dejar testimonio de ese momento tan especial. Afuera del Registro Civil tampoco se permitirá acumulación de familiares, aunque quien podrá evitar que al menos los padres y algún amigo pueda esperar para arrojar arroz y saludar a los recién casados.

En declaraciones a Radio Rafaela, la titular del Registro Civil de Rafaela, Sonia Forni, afirmó que "esta semana nos llegó una comunicación de Santa Fe por la cual nos habilitan a dar fechas para los matrimonios". Respecto al protocolo, explicó que "solo pueden asistir a la ceremonia los contrayentes, dos testigos, el fotógrafo, el oficial público que va a celebrar la ceremonia y un invitado, pues no puede haber en el recinto más de siete personas, además la ceremonia es con barbijo y con distancia social".

Forni señaló que los interesados en casarse puede comunicarse al teléfono 422149 para "coordinar el día que quieren para el matrimonio y los citamos para firmar una declaración jurada". Asimismo, aclaró que "uno de los requisitos de los matrimonios es que al menos uno de los novios tiene que tener domicilio de Rafaela porque nosotros no podemos hacer casamientos de gente que no esté radicada en nuestra ciudad". En este sentido, agregó que "las localidades vecinas tienen registros en los pueblos y, si no hay registro, pueden ir a la localidad más cercana".