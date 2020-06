Nueva reunión con representantes de los jardines de infantes Locales 07 de junio de 2020 Redacción Por En esta oportunidad, el objetivo del encuentro fue analizar las posibilidades sanitarias que se abren para una reapertura de la actividad y la importancia de resguardar la salud tanto de quienes asisten como de sus familias.

FOTO COMUNICACION SOCIAL ENCUENTRO. Se llevó a cabo ayer en el Salón Verde del municipio.

El desafío para la reapertura de los jardines maternos infantiles sigue siendo una preocupación para las autoridades locales, quienes mantuvieron un nuevo encuentro con los representantes de las instituciones privadas y municipales que funcionan en la ciudad.

La reunión, en estricto cumplimiento del distanciamiento social, se llevó a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad y contó con la presencia de la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, el subsecretario de Salud, Martín Racca, y el coordinador epidemiológico de la Región Salud 2 de la provincia de Santa Fe, Roberto Vitaloni. En líneas generales se transmitieron las consideraciones sanitarias vigentes sobre el tema y se asesoró sobre las líneas de ayuda económicas vigentes.

En primer lugar, se hizo mención a las disposiciones nacionales y provinciales que rigen el funcionamiento de este tipo de actividades, y que determinan las posibilidades de reaperturas de todos los espacios educativas destinados a la convivencia de grupos de estudiantes en un mismo espacio.

En este sentido, los profesionales de la salud hicieron referencia a los riesgos que supone tanto para los chicos y las chicas que asisten, como para sus propias familias, teniendo en cuenta las características de transmisión que el virus presenta.

Es por esto que las autoridades sanitarias ratificaron el objetivo de resguardar, ante todo, la salud de niños y grandes. Y convocaron a los jardines de la ciudad a seguir pensando la mejor manera en que se podrá volver a trabajar, sin perder de vista que, tal como sucederá en las escuelas, es muy difícil que estos espacios puedan volver a hacerlo en las mismas condiciones que existían antes del aislamiento.

Cabe destacar que no se trató del primer encuentro organizado para acompañar la situación de los jardines locales, sino que ya el propio intendente Luis Castellano había encabezado hace unos días, una reunión para analizar la situación. Allí quedó planteada la posibilidad de seguir trabajando de manera conjunta, con el asesoramiento sanitario necesario para poder actuar de manera prudente y atenta a las disposiciones sanitarias vigentes.



LINEAS DE AYUDA ECONOMICA

En cuanto a las líneas de ayuda económica, se hizo hincapié en la asistencia lanzada por el Gobierno de la Provincia para actividades que no fueron exceptuadas del aislamiento, y cuya inscripción ya se encuentra abierta. Se trata de una línea destinada a establecimientos y servicios que no habían sido beneficiados por las medidas económicas nacionales y provinciales. En el ámbito educativo, incluye a los jardines maternales privados y talleres artísticos y culturales.

Esta novedad se suma a las distintas propuestas ya anunciadas tanto a nivel nacional, provincial como así también de la Agencia para el Desarrollo Local (ACDICAR), que contemplan créditos a tasa cero, o muy bajas, y con varios meses de gracia para su devolución. También los jardines maternos han sido incluidos en las asignaciones ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

En este sentido, ya son varios los jardines de la ciudad que accedieron a este aporte, por lo cual, su personal pudo percibir una parte importante de su salario a través de la asistencia del Estado Nacional, y que en el caso de quienes aún no lo han recibido, desde la Municipalidad se ha acompañado los gestiones correspondientes para que puedan concretarse a la brevedad.

Por otra parte, cabe recordar que, en la jornada de este jueves, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó la excepción de esta actividad para el pago del Derecho de Registro, Inspección e Higiene, contribuyendo así desde el Estado local a atender la difícil situación que estas instituciones atraviesan a raíz del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio producto de la pandemia del COVID-19.