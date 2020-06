Aerolíneas: reconocen "situación preocupante" Nacionales 07 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MARIO MEONI. Rechazó que haya despidos.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ministro de Transporte, Mario Meoni, rechazó la posibilidad de que se lleven a cabo despidos en Aerolíneas Argentinas, pero admitió que hay una "situación preocupante" en la empresa porque afirmó que no están las condiciones para pagar la totalidad de los salarios.

"Estamos trabajando y dialogando permanentemente con los gremios", destacó el funcionario nacional, quien alertó sobre una "situación preocupante" en la empresa.

En ese sentido, argumentó: "Aerolíneas es el Estado y el Estado somos todos los argentinos, por lo que queremos cuidar los recursos".

Días atrás, Aerolíneas había comunicado oficialmente a sus empleados que avanzará con un plan de suspensiones "temporales", que se aplicará durante junio y julio, a raíz del "cese casi total de actividades" que la compañía sufre desde hace más de dos meses ante la parálisis provocada por la pandemia de coronavirus.

La medida abarcará a 7.500 de los 12.000 trabajadores, quienes durante junio y julio cobrarán una "asignación no remunerativa".

Ante ese contexto, Meoni aclaró: "Queremos cuidar las fuentes de trabajo. No estamos pensando en despidos".

"Los recursos son muy escasos en estos tiempos en los que el Estado se está haciendo cargo de muchas cuestiones", argumentó el integrante del Gabinete.

En declaraciones radiales, aseguró que el difícil contexto de la aerolínea de bandera "hay que resolverlo", pero insistió: "No están planteados despidos de ninguna manera".

"Aerolíneas hace años que ha tenido un profundo deterioro de sus finanzas", advirtió el ministro, quien remarcó que el pago de salarios es concretado "básicamente" con aportes del Estado a la empresa.

Según puntualizó, "en el último año, Aerolíneas tuvo una perdida de más de 500 millones de dolares".

"Esta situación es la que queremos revertir" y agregó "lamentablemente, nos agarró la pandemia, por lo que se debe buscar un camino de pérdida razonable para la empresa".

Finalmente, sostuvo: "hoy estamos trabajando en la fusión entre Aerolíneas y Austral, lo que va a permitir reconfigurar la compañía y utilizar recursos que nos den mayor rentabilidad".