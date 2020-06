Rafaela: 621 infectados Locales 05 de junio de 2020 Redacción Por Esta semana se sumaron apenas 3 personas más con el virus en relación a la semana pasada. En el Departamento hay 726 casos y en la provincia 4.868.

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó este jueves que los casos de dengue en la provincia de Santa Fe ascienden a 4.868. Se trata de un incremento de 135 pacientes en comparación al reporte emitido hace siete días. No obstante, es la sexta semana en la que se registra una baja en los contagiados, que tuvo su pico el 23 de abril con 952. El reporte con los números de la epidemia no informó nuevos fallecidos. Por ende, las víctimas fatales se mantienen en 3. La mayoría de los casos detectados fueron calificados como autóctonos, ya que los pacientes no manifestaron antecedente de viaje. En cuanto a nuestra ciudad, la curva continúa en descenso, ya que esta semana se registraron apenas 3 casos más en relación al último reporte, con lo cual el total de pacientes con el virus asciende a 621. En tanto, en el Departamento Castellanos el total de enfermos es de 726, siendo las localidades más infectadas, además de Rafaela, Sunchales, con 50 casos, Frontera con 32 y Josefina con 10. El Departamento General Obligado, con 1915 casos, continúa siendo el de más residencia de casos, seguido por Rosario con 1305, tercero nuestro departamento y luego La Capital con 259.