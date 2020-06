River y Racing invitados para entrenar en Jujuy Deportes 04 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 4 (NA) - El Gobierno de Jujuy, que ya había contactado a la dirigencia de Racing para hacerle llegar la invitación a realizar la pretemporada en esa provincia, también hizo el ofrecimiento a River, que analizará la propuesta de cara a la reanudación del fútbol argentino. Desde el "Millonario" no descartaron la posibilidad y hasta ven con buenos ojos el desembarco del plantel en tierras jujeñas para poder retomar los entrenamientos colectivos en medio de la pandemia de coronavirus.

En Buenos Aires y la Capital Federal, la actividad está lejos de reanudarse incluso en torno a la vuelta de las prácticas, algo que se evalúa para dentro de un par de meses. Este martes, el presidente de Racing, Víctor Blanco, reveló que el elenco de Avellaneda ya había recibido la invitación y que iba a ser considerada una opción. "No descartamos la posibilidad de ir a hacer la pretemporada allá", indicó Blanco.

En ese sentido el dirigente racinguista agregó: "Recibimos la invitación del gobernador de Jujuy (Gerardo Morales). De todos modos, hay que ser cautos y tenemos que ir al compás de lo que marca el Ministerio de Salud".

En declaraciones radiales, el máximo dirigente del club de Avellaneda dijo que la idea es que "el plantel se empiece a mover, con responsabilidad y con un protocolo especial. Cuando se pueda arrancar, bienvenido sea. Aunque la idea es estar preparados para no perder tiempo".



INDEPENDIENTE QUIERE

RETENER A FERNANDEZ

El empresario Christian Bragarnik, representante del delantero Leandro Fernández, confirmó que Independiente pidió la extensión del préstamo del jugador por seis meses. El vínculo de Fernández en el club de Avellaneda vence el próximo 30 de este mes, pero desde la dirigencia "roja" le hicieron saber a Bragarnik de las intenciones de seguir contando con el delantero.

"Hace dos días me llamo (Héctor) Maldonado diciéndome las ganas de una extensión de un semestre y lo que se le trasladó es que el jugador no le cerró las puertas al club, sino que tiene unas pretensiones económicas que son las que hemos pasado", explicó Bragarnik en diálogo con TyC Sports.

El representante del atacante aclaró que en cierto momento de la negociación, el club había dicho que no podía costear el préstamo de Fernández. Por ese motivo es que Bragarnik indicó que se generó alguna controversia con la renovación,y agregó que "pareciera que Leandro es un desagradecido o hizo algo mal. No, termina su contrato y como en toda negociación, él evaluó una continuidad, pero tiene unas pretensiones, que el club dijo inicialmente que no podía cumplir, pero que iba a pasar otra propuesta".