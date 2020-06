Segundo torneo de ajedrez online Región 03 de junio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

HUMBERTO PRIMO. - El pasado domingo 24 se desarrolló de forma online la segunda edición del Torneo Infantil organizado por la Escuela de Ajedrez y la Escuela de Artes e idiomas de la Comuna. El mismo contó con la participación de 80 niños/as desde los 5 hasta 14 años de edad de 20 localidades de las provincias de Misiones, Chaco, Entre Ríos, Buenos aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe, también lo hicieron desde Ciudad del Este (Paraguay) y Güines (Cuba).

El modo de disputa fue un solo torneo a 90 minutos por el sistema Arena de la plataforma Lichess.org y luego se clasificaron los mejores 3 de cada categoría. En el 1° puesto se ubicó Uriel Sasson (Capital Federal) con tan solo 10 años; 2° Juana Rueda Nessi –varias veces Campeona Argentina-(Capital Federal) y 3° Benjamín Giménez jugador del Centro de Alto Rendimiento de Rosario.

Los Clasificados en sus respectivas categorías: Sub 8- Solaeche Axel (Ciudad del Este-Paraguay); 2° Giuntoli Lucas (Cap. Federal); 3° De Sousa Ezequiel (Garupa-Misiones).

Categoría Sub-10: 1° Sasson Uriel (Cap. Federal); 2° Martínez José Julián (Pilar-Bs As); 3° Bianco Lucas (Cap. Fedral).

Categoría Sub- 12: 1° Giménez Benjamín (Granadero Baigorria); 2° Britos Tomás (Paraná); 3° Leiva Ailton (San Guillermo). Categoría Sub- 14: 1° Rueda Nessi Juana; 2° Ceballos Brian (Rafaela) y 3° Yossen Angel (Garupa-Misiones).

Premio al mejor humbertino clasificado Manías Augusto.

Todos los premiados recibieron un diploma.

Lisandro Ercole es el Profesor de la Escuela de Ajedrez humbertina y Arbitro de la Federación Internacional de Ajedrez, quiere agradecer a todos los participantes y de un modo especial a los alumnos humbertinos que a pesar del tiempo de cuarentena, todos aceptaron el desafío de la participación online.