“Sin datos concretos en accidentología no podemos avanzar en políticas públicas” Locales 03 de junio de 2020 Redacción Por Este jueves en la sesión ordinaria del Concejo se votará una Minuta de Comunicación presentada por Lisandro Mársico, solicitando información al Departamento Ejecutivo, respecto a la modificación de la Ordenanza N° 2969 sobre accidentología. También se tratarán otros cinco proyectos.

FOTO PRENSA CONCEJO EN COMISION. Los ediles durante la reunión de ayer en su sede del sexto piso del edificio municipal.

Tras las reuniones de comisión desarrolladas lunes y martes por los concejales de manera presencial, se dieron despacho a seis proyectos que serán votados el jueves en la sesión ordinaria: 3 de gobierno, 1 desarrollo social, 1 obra pública, y 1 de hacienda.

El concejal Lisandro Mársico del FPCyS, presentó una Minuta de Comunicación, donde pide información al Departamento Ejecutivo sobre la Ordenanza N° 2969 referida al registro de accidentología. El edil dijo al respecto que “en realidad yo ya se lo había manifestado el año pasado a la gente del Departamento Ejecutivo, sobre que hay que corregir una cantidad importante de datos, porque sin datos concretos en accidentología no podemos avanzar en políticas públicas relacionadas con esa materia. Entonces como hay mucha información desactualizada e incluso datos erróneos que hemos podido chequear. Por eso lo que estoy pidiendo es que sobre las cifras de 2018/2019 se corrijan y para que se puedan cumplir las exigencias del registro de accidentología”, manifestó Mársico.



EL RESTO DE LOS PROYECTOS

A su vez en la reunión de comisión de ayer, los ediles dieron el visto bueno tratar en la sesión de este jueves, la modificación a la Ordenanza que brinda ayuda a comercios afectados por la cuarentena. La iniciativa había sido aprobada hace dos semanas, aunque una modificación realizada a último momento -en plena sesión- dificultó su instrumentación en lo que hace a la eximición de tributos locales a rubros comerciales que no pudieron trabajar durante el aislamiento obligatorio adoptado por el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus.

Por otra parte recibieron despacho; una Minuta de Comunicación sobre el arreglo en Avenida Ernesto Salva y Perú; una sobre medidas para control de aves y murciélagos.



PROYECTOS SOBRE TABLAS

En tanto en la sesión del jueves tres proyectos serán tratados sobre tablas: uno del DEM que prorroga la compra directa sin límite de precio de algunos insumos particulares. En tal sentido el proyecto señala: “que es conocida por todos la dificultad socioeconómica que atraviesa el país, no estando ajena de tales avatares nuestra ciudad. Que se ha relevado un gran incremento en las demandas de tipo social, entre ellas el creciente número de personas que asisten a comedores, las solicitudes de complemento alimentario, medicamentos, traslados, asistencia social, la pérdida de las fuentes laborales y beneficios sociales, que involucran al municipio por ser el primero al que recurren los vecinos en la búsqueda de soluciones. Que resulta dificultoso atraer proveedores dispuestos a participar en licitaciones, debido a que los tiempos administrativos se tornan difíciles de asumir en contextos de inestabilidad económica y financiera. Que en ocasiones, aquellos que participan en los procesos de compra, solicitan el retiro de las ofertas ante la imposibilidad de mantener los precios ofertados. Que la fluctuación de precios dificulta la posibilidad de asumir riesgos, obligando a los proveedores a afrontar decisiones que repercuten directamente contra los intereses municipales. Que determinados insumos, imprescindibles a la hora de dar continuidad y sostenimiento a la obra pública, como: hierros, mallas, materiales, pinturas, entre otros, resultan de difícil consecución por la falta de proveedores dispuestos a correr con el riesgo de vender a precios que prontamente resultan desactualizados. Que esta misma situación alcanza otros rubros, también relevantes para el normal desarrollo de las acciones que debe prestar el gobierno local, para mencionar algunos tales como: los insumos informáticos, repuestos y accesorios, cubiertas, entre otros. Que sumado a ello, a partir del 13 de Marzo del 2020 se firmó el Decreto N.º 50.470 que establecía la emergencia sanitaria preventiva en la ciudad por 30 días, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, avocándose el Municipio al funcionamiento y prestación de servicios esenciales. Que el 19 de Marzo del 2020 el Concejo sancionó la Ordenanza de Emergencia Sanitaria N.º 5.174, que por el plazo de 60 días autorizaba al DEM a contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control del dengue y el COVID – 19. Que no obstante ello y habiéndose normalizado el funcionamiento en su mayoría de las distintas Secretarías del Municipio, volviendo los servicios habituales que exceden de los esenciales propios de la emergencia mencionada, se reactivó la necesidad de compra de alimentos, insumos, bienes y servicios en múltiples rubros. Que persistiendo un dificultoso contexto socioeconómico a nivel país, a los efectos de dar operatividad y continuidad a todas las actividades y al funcionamiento general de la administración resulta necesario contar con esta herramienta”, finaliza.

Por otra parte se debatirá sobre tablas dos Minutas de Comunicación del concejal de Cambiemos, Miguel Destéfanis, donde pide se cambie el horario de visitas al Cementerio y se mejoren las condiciones de la gente que espera en el Correo.