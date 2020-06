Teresita Tosco: los buenos momentos Información General 01 de junio de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

TERESITA TOSCO.//La entrevistada de Borgna.

Es un poco ingrato entrevistarla en modo no presencial: se pierde la gracia de la comunicación directa, no se percibe su humor en el momento de recibir las preguntas ni los gestos que avisan de su búsqueda interior, antes y durante las respuestas.

De todos modos es una empresa satisfactoria, sea quien la entrevista pariente, amigo, las dos cosas o ninguna de ellas.

-¿Cómo te gustaría que te llamen?

-Por teléfono. Me encanta mantener charlas telefónicas con amigos que hace mucho no veo y me sorprenden con una llamada para preguntarme cómo estoy, qué estoy haciendo, y por ahí pactamos un encuentro cara a cara.

-Si tuvieras que elegir, ¿con cuál de tus actividades te gustaría que te recuerden?

-Si logro que alguien me recuerde, el recuerdo no me pertenece. Es a esa persona que me recuerda a la que le cabe la respuesta.

En ese momento el entrevistador siente ese algo especial de estar escuchando un mensaje que supera la simple y primera sensación. Percibe que la nota va a resultar de profundos contenidos; entonces intenta ahondar el concepto.

-¿Cómo te definirías, desde adentro, con una palabra? También pueden ser dos o tres.

-Sincera.

-¿Qué te hace reír? ¿Y llorar?

-Los chistes ingeniosos, el humor trabajado con agudeza, la ironía sutil. Debería existir una materia en el colegio que desarrolle en los estudiantes el sentido del humor. Sacarle jugo a la vida, exprimirla por ese lado, alivia. Lloro, me resulta complicado explicar el por qué. Es un impulso, una descarga. Después todo pasa, cambia, o sigue igual. Pienso mucho en el desamparo de los desamparados, eso me duele.

A esta altura de la conversación (porque la distancia es un concepto interno) quien habla con Teresita percibe un recurso propio de quienes dominan la lengua, que es jugar con una misma palabra -o dos- repitiéndolas (“el desamparo de los desamparados”) pero hay que tener en cuenta que Teresita Tosco domina el léxico como pocas, sea en el llano o sobre un escenario.

Le causan admiración “las actuaciones teatrales jugadas con acierto de los grandes maestros y maestras de la escena”. Sobre el punto de vista opuesto dice “critico el intento de quienes pretenden destacarse y no se preparan con estudio, ejercicio, práctica, investigación para lograr su cometido en lo profesional, en el deporte, en el arte, en lo que se propusieron abordar. Quedan anclados en la mediocridad y hasta llegan a ser felices”.

En este punto, atento lector, ya estará reflexionando acerca de los mensajes que está emitiendo Teresita, y dirá “qué interesante”. Pero la nota sigue y tiene mucho más para dar.

-¿De qué está hecha la felicidad? ¿Y el dolor?

-La filosofía, pienso, puede dar una especie de fórmula para conocer la composición de ese producto complicado llamado felicidad, y que incluye los ingredientes en él y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en ocasiones su forma de aplicarse. El dolor corre por dos vertientes, la física y la intelectual. A cuál más complicada, pueden llegar a ser de largo tratamiento ambas, y de resultados impensados.

Como buena habitante de la literatura, Teresita Tosco da respuestas precisas y, llegado el caso, muy claras con pocas palabras.

-¿Estarías satisfecha pasando inadvertida?

-Totalmente.

-Como preferencia ¿Pasado, presente o futuro?

-Presente simple, no el futuro perfecto.

-¿Con cuál de tus manifestaciones artísticas te sentís más gratificada?

-Pienso que quien desarrolla una manifestación artística no requiere de otra compensación que otorgar a los demás, llámese público en el teatro, oyentes en el caso de la radio, un momento placentero que dé a la mente y el corazón, de quien mira o escucha, una apertura, un vuelo, una elevación.

-¿Te ves como directora de teatro?

-No. Solo en la actuación, ejercicios y tareas de taller.

Teresita Tosco considera como premio que le dio la vida “asentarme espiritualmente sin divagaciones superfluas. Tomar conciencia de que la realidad cambiante que habito no me limita sino acelera mi comprensión de la magnitud de la vida.

En este punto el entrevistador siente que ha llegado momento de las definiciones de fondo, y se prepara. Teresita también.

-¿Cuáles son tus valores máximos?

-El amor, la sinceridad, la solidaridad, la tolerancia, la gratitud, la justicia.

Dice que como aspiración no cumplida está la de “ir a leer mis “15 perros cuentos” al Bosquecito Besaccia, a una plaza de barrio, al salón de una vecinal si llueve o hace frío. Son perros que se transformaron en cuentos porque aparecieron en situaciones que viví hace años junto a un grupo de personas interesadas en rescatar los perros de la calle y con quienes organizamos una agrupación que se llama “El Amparo”. No son cuentos para niños, son para leer en familia con los chicos presentes para que conversen acerca de lo que significa criar una mascota; no un libro sino un cuaderno con espacio para que quien lo lea, niños o adultos hagan su propia ilustración de la anécdota o invente otro final, o lo que se le ocurra. Una persona me hizo el comentario de que son lindos pero algunos son tristes. Contesté que no son para Disney y que los “perros cuentos” pertenecen a nuestro lugar en el mundo. Son tristes o felices merced a la muy buena voluntad, responsabilidad y amor que le ponen en su labor los rescatistas”

Hubo una sugerencia final. Fue la de que exprese si quería aportar algo más que lo que ha respondido y se le preguntó. Dijo: “Esperaba que se me preguntara ¿Qué estás haciendo ahora? Para contestar: nada. Espero estrenar la obra de teatro (¡qué atrevimiento!), estrenar el ejercicio melodramático, para tres actuantes o más, que titulé “Las siete puertas del perdón”. No pregunten cuándo. Eso pregúntenselo a Dios”

Esta es una nota que, lo saben muy bien preguntador y Teresita, no está llegando a un final sino que lo que termina es el acto de apertura de puertas y ventanas hacia una integración entre los seres, al mejor modo de… ¿saben, lectores, que el mejor ejemplo es decir al modo de Teresita Tosco?