Moratoria: se extiende por 30 días Locales 01 de junio de 2020 Redacción Por Es para responder a demanda de contribuyentes que quieren ponerse al día. La atención será a través de turnos y respetando todas las medidas sanitarias elaboradas ante la presencia del COVID-19.

FOTO COMUNICACION SOCIAL PRORROGA. Los que deseen ponerse al día con el municipio tendrán todo el mes de junio para poder hacerlo.

A instancias de la Ordenanza Nº 5.167, el Departamento Ejecutivo Municipal, dispuso la prórroga de la Moratoria por el plazo de 30 días.

“La decisión se toma en función de lo que viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia, en donde se tuvo que trabajar como en cualquier otro lugar, de diferentes formas. Además, cuando hicimos la reapertura del sector Finanzas, que se encuentra en el subsuelo, volvimos a retomar el tema de la Moratoria”, indicó el secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco.

“Tratamos de recuperar el tiempo primeramente, a través del sistema de turnos; luego, de horas ampliadas de trabajo con horario diferencial por la tarde. A pesar de ello, a pocos días de finalizar la Moratoria original, las consultas sobre la posibilidad de acceder a ella continuaban. Por eso, hemos determinado prorrogar, de acuerdo al artículo Nº 2 que tiene la Ordenanza, por 30 días más”, explicó el funcionario.

Con respecto a las formas de trabajar dijo que “la pandemia nos llevó a adaptar la metodología de trabajo y, en este caso de pago, que debe adoptar cada una de las personas para llegar en tiempo y forma al pago de todos los servicios y, en particular, de todos los tributos”.

“Hubo gran cantidad de contribuyentes que realizó sus pagos por débito automático o a través de medios electrónicos. Cuando tuvimos la posibilidad de la reapertura de las cajas en el subsuelo, pudimos ver que hay una cantidad importante de personas que no había abonado por no estar adherida al débito automático o alguna metodología sistemática”, agregó Lanfranco.

Con respecto a la solicitud de turnos, el Secretario indicó que “será de la misma manera que se viene realizando, a través de turnos, guardando el protocolo frente a la emergencia sanitaria”.



ORDENANZA

La misma establece planes especiales de pago para contribuyentes que adeuden Tasa General de Inmuebles, Contribución por Mejoras, Derecho de Registro e Inspección, Convenios de Pago, entre otras Tasas y Derechos regulados en la normativa tributaria municipal.

Además, incluye a multas por infracciones (con excepción de las "graves grado 2") aplicadas por los Juzgados Municipales números 1, 2 y 3.



HORARIO DE ATENCION

El horario en que se atenderá es de 7:30 a 13:00 para que los vecinos y vecinas puedan acercase al subsuelo del Municipio para concretar diferentes planes.



TURNOS ONLINE

Vale recordar que quienes deseen ponerse al día con sus compromisos, deberán obtener el turno correspondiente en https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/237. El día y horario seleccionado, deberán presentarse en la Municipalidad de Rafaela con el turno obtenido y respetando el vigente protocolo por coronavirus (uso obligatorio de barbijo/tapaboca y respeto del distanciamiento social).



PROTOCOLO

En las oficinas de atención al público se continuará aplicando todas las medidas sanitarias elaboradas ante la presencia del COVID-19 (escritorio y cajas recaudadoras con acrílicos separadores, uso de alcohol en gel, barbijo/tapaboca y guantes de látex en el caso de los empleados de las cajas).